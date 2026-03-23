Inevitables consecuencias para Capi tras lograr su cuarto ascenso seguido en el Real Betis

El que fuera canterano, futbolista del primer equipo e internacional con la selección española intentaba mostrar el orgullo que siente como entrenador de este meteórico Betis C que no para de saltarse categorías; pero fue interrumpido 'a lo bestia'

El Real Betis vivió una fiesta en la mañana de este pasado domingo con el ascenso matemático del Betis C a la Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol español y cota que el segundo filial verdiblanco ha alcanzado subiendo cuatro veces de categoría en sólo cuatro temporadas desde su refundación en el verano de 2022. El éxito de este cohete tiene un claro nombre propio: Jesús Capitán Prada, que se ha mantenido como entrenador en estos cuatro cursos y a quien ha correspondido cargar con las 'despiadadas' consecuencias que obtuvo de manera inmediata este enésimo logro.

Capi elogia a sus jugadores, pero la plantilla del Betis C le interrumpe: manteo y baño

Capi atendió a los medios del Real Betis en plena celebración sobre el césped de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, pocos minutos después de que el árbitro pitase el final en el triunfo ante el Atlético Espeleño (3-1) que consumaba el cuarto ascenso en cuatro años. Antes de ser interrumpido bruscamente por sus jóvenes pupilos, se mostró muy orgulloso: "Sobre todo por los chavales, que vienen haciendo un trabajo fenomenal desde el primer día".

"No es fácil hacer lo que han hecho... bueno, lo que están haciendo, porque todavía nos quedan cinco partidos y lo vamos a dar todo en esos cinco partidos; pero la verdad es que es impresionante, a nivel de juego, a nivel de resultados...", intentaba proseguir Capi antes de ser engullido por una enforverecida masa verdiblanca para ser manteado y bañado en agua procedente de botellas de plástico, como anticipo de la tradicional ducha al entrenador con la ropa puesta.

En el siguiente corte, cuando el que fuera canterano del Betis e internacional con la selección española volvió a aparecer ante las cámaras del club, lo hizo totalmente empapado. Eso sí, continuó con su discurso de elogio a sus jugadores a pesar de lo que le acaban de hacer: "(Primera Andaluza) Es una categoría muy complicada, con grandísimos equipos como el que hemos visto hoy (el Club Atlético Espeñeño), un equipo que acaba de bajar de Tercera RFEF. Así que bueno, estoy muy satisfecho porque el objetivo principal se ha cumplido".

El acierto de recuperar el Betis C y el buen trabajo que hace el club con su cantera

"Yo creo que el grupo que hay es muy bueno, los chavales son muy jovencitos todavía, perohan aceptado muy bien todo. La verdad es que se pasan momentos buenos y momentos malos. Pero han aceptado todo y es magnífico trabajar así con ellos, viendo respetado lo que tú haces y sabiendo que es bueno para ellos, también. Muchas gracias a toda la gente del club que ha apostado por este proyecto", añadía Capi, que considera un acierto total la decisión tomada hace cuatro años de recuperar el segundo filial del Betis.

"No solamente de esta plantilla, hay mucho trabajo buenoatrás. La verdad es que se está trabajando muy bien y ahí están los resultados. Hace una semana hemos sido campeones de la Copa del Rey Juvenil, con un trabajo fenomenal. Y hay muchas más cosas que se están consiguiendo. Es gracias al trabajo de todo el Betis, así que ¡a seguir!", finalizaba Capi, con palabras de elogio para los numerosos éxitos que acumula la cantera del club en los últimos años, este simpático vídeo de la fiesta del Betis C.