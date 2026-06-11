La Prórroga de Estadio Deportivo Especial Mundial 1x04

Programa número cuatro de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' para el Mundial de 2026, patrocinado por Spagnolo; esta vez presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con Israel Lamparero y Juanjo Ponce como invitados. Hablamos de la selección española y el inicio del Mundial 2026, así como del pasado, presente y futuro de Spagnolo, al hacer el programa desde una de sus tiendas físicas en Sevilla y contar con su CEO y director de marketing como tertuliano.

Este programa es el número 136, siendo el segundo de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Campeonato en el que la selección española parte como una de las favoritas. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.

Esperamos que esta edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' traiga buena suerte a la selección española, tal y como ocurrió la pasada Eurocopa, cuando arrancamos con las ediciones especiales del programa y 'La Roja' salió campeona en Alemania.