El Betis alarga las celebraciones con un movimiento de presente y futuro: Emmanuel N'Goran, 2030

El prometedor central costamarfileño, de sólo 19 años, ha firmado este martes su contrato en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha mandado un mensaje a Manuel Pellegrini: "Voy a dar el cien por cien para jugar con el primer equipo"

La cantera del Real Betis lleva dos semanas de fiesta ininterrumpida con la conquista de la Copa del Rey Juvenil en la Final Four de Lugo, el ascenso matemático del Betis C a Tercera RFEF -cuarto año seguido subiendo de categoría para los de Capi- y el Mundial sub 12 conquistado por el Alevín A en Brunete. Además, el Juvenil A recuperó el partido aplazado por la cita copera y vuelve a ponerse a dos puntos del Granada CF en la lucha por revalidar el título de liga en División de Honor del curso pasado, cuando también se hizo con su primera Copa de Campeones.

Las categorías inferiores del Betis pasan por uno de los mejores momentos de toda su historia y como un motivo más de celebración debe enmarcarse el interesante movimiento de presente y futuro anunciado este mismo martes por el club de las trece barras: la renovación del prometedor central Emmanuel N'Goran, que ya se ha dejado ver en algún contado entrenamiento con el primer equipo, que estuvo -y sigue estando- en todos los éxitos recientes del Juvenil A y que se ha asentado como titularísimo en la zaga del Betis Deportivo en la complicada Primera RFEF.

Emmanuel N'Goran se compromete con el Real Betis hasta el 30 de junio de 2030

"El Real Betis Balompié ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Emmanuel. Así, el defensor se ha vinculado hasta 2030 con la entidad verdiblanca", ha explicado el club verdiblanco a primera hora de la tarde de este Martes Santo. "Jean Emmanuel N'Goran (Tiébissou, Costa de Marfil, 1 de enero de 2007) se incorporó a la disciplina bética en enero de 2025, formando parte del Juvenil de División de Honor".

"Esta temporada, el central africano tuvo una importante participación en la UEFA Youth League, se convirtió en campeón de la Copa del Rey Juvenil y se ha asentado con el Betis Deportivo, participando en siete ocasiones como titular", añade el comunicado del club heliopolitano, que se ha cubierto las espaldas ante la amenaza suscitada por los numerosos clubes que recientemente se han interesado en su gran proyección. Además de físico, aporta mucho gol a balón parado: ha celebrado cuatro en 18 citas en la División de Honor, uno en seis partidos de competición continental y otro en sus ocho apariciones con el filial.

Emmanuel ha firmado su contrato en la mañana de este martes y ha simbolizado este importante acuerdo posando para las cámaras del club estrechando la mano del coordinador de la cantera del Real Betis, Miguel Calzado. Justo después, el central de 19 años ha hecho un esfuerzo para mostrar sus notables avances en el estudio del idioma español para explicar sus sensaciones después de extender su contrato con la entidad por cuatro temporadas más.

La felicidad de Emmanuel y el siguiente reto: "Voy a dar el cien por cien para jugar con el primer equipo"

"Estoy feliz porque este contrato me permite seguir con mi objetivo. Mi temporada está bien, porque hemos ganado la Copa del Rey Juvenil, que es muy difícil, y estoy con el Betis Deportivo", ha explicado Emmanuel, quien ha enviado un mensaje al entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ya que convencer al chileno para que le dé la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría nacional se ha convertido ahora en su gran prioridad.

"Mi sueño ahora es jugar con el primer equipo y voy a dar el cien por cien para llegar", ha anunciado este prometedor futbolista costamarfileño, que confía en seguir los pasos dados en los últimos tiempos por jugadores que en el momento de su debut estaban en edad juvenil: los traspasados Assane Diao y Jesús Rodríguez, quienes dejaron jugosas plusvalías; así como otros con los que ha compartido vestuarios y entrenamientos, como son Dani Pérez, Ángel Ortiz, Pablo García o José Antonio Morante. Precisamente éste último viene de celebrar su estreno goleador con la selección española sub 19. Que siga la fiesta.