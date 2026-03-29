Morante llama a la puerta de Pellegrini

El atacante, que ya ha debutado con el primer equipo del Real Betis en esta temporada, sigue brillando, ahora con la Selección Española sub 19. El de Puebla de Río está pidiendo una oportunidad, pero la decisión está en manos del entrenador chileno

José Antonio Morante es, sin duda, una de las grandes perlas de la cantera del Real Betis. El extremo es uno de los futbolistas que más y mejor está jugando en las categorías inferiores del club verdiblanco, está alternando el Betis Deportivo con el Betis Juvenil, dejando claro que está listo para ayudar si Manuel Pellegrini así lo estima oportuno. El de Puebla del Río no ha desaprovechado el parón de selecciones y ha vuelto a dejar muestras de su calidad y de su alto nivel de juego con la Selección Española Sub 19.

Morante brilla con la Selección Española sub 19

José Antonio Morante ha brillado en la Ronda Élite sub 19 que se ha disputado durante estos días en los cuales la Selección Española ha derrotado, por 4-0 en los dos partidos, a Eslovenia y a Finlandia respectivamente. Paco Gallardo, seleccionador nacional en esta categoría, no le ha dado la camiseta de titular al futbolista bético que jugó toda la segunda parte contra Eslovenia y sólo 33 minutos frente a Finlandia.

A pesar de ello, los minutos contra Finlandia los aprovechó bien ya que en tan poco tiempo de juego, el atacante del Real Betis dio una asistencia y marcó un gol desde el punto de penalti. Una nueva actuación que eleva la figura de Morante que a base de buen juego y goles comienza a pedir paso en el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Morante, una gran temporada en las categorías inferiores del Real Betis

Morante es una de las últimas perlas que han emergido en la prolífica cantera del Real Betis y que, por tanto, está llamada a aportar en el primer equipo. Esta temporada está siendo la de su consagración.

Morante está compaginando el Betis División de Honor Juvenil con el Betis Deportivo, que está jugando en Primera RFEF. Con el primero se ha proclamado campeón de la Copa del Rey Juvenil y con el segundo se encuentra luchando por conseguir la permanencia. A pesar de sus 18 años de edad, el extremo ya ha marcado 4 goles en los 24 partidos y 1.466 minutos que ha disputado en la exigente Primera RFEF.

Sin duda alguna, Morante está brillando en esta temporada y está llamado a la puerta de Manuel Pellegrini, el cual, no hay que olvidar que es el que lo ha hecho debutar con el primer equipo ya que el canterano jugó 22 minutos en el partido contra el PAOK en la UEFA Europa League. Sin embargo, el extremo no ha tenido más oportunidades a pesar de que hay jugador como Chimy Ávila o Rodrigo Riquelme que no está dando el nivel esperado.

En el Real Betis saben que tienen un buen futbolista, además bien atado hasta el 30 de junio de 2028, pero ahora está en manos de Manuel Pellegrini si tiene continuidad y más oportunidades en el primer equipo del Real Betis Balompié.