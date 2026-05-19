Antony responde a su ausencia en el Mundial pese a sus números en el Betis: "Estoy orgulloso"

La estrella verdiblanca rompe su silencio en redes sociales tras conocer que se perderá el Mundial, con un mensaje en el que no esconde su tristeza, pero saca pecho y afirma que no cambiará

La lista definitiva de Brasil para el Mundial ofrecida ayer por Carlo Ancelotti confirmó la ausencia en la gran cita futbolística de este verano de Antony después de haber integrado la prelista de 55 elegidos.

El seleccionador brasileño cumplió con lo esperado en Brasil y se decantó por el resto de opciones posibles para los costados por delante del verdiblanco, hasta el punto de convocar a Neymar con 34 años. Así, ha preferido a Luiz Henrique y a Rayan, competencia directa del de Osasco en la derecha.

Horas después de conocerse que ni él ni Natan estarán en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Antony ha roto su silencio a través de sus redes sociales, admitiendo que ha sido una decepción para él perderse el torneo más importante del panorama futbolístico internacional, pero con el convencimiento de que habrá más oportunidades.

Antony, frustrado por su ausencia pero con la conciencia muy tranquila

"Me entristece no estar en otro Mundial con la selección, pero estoy calmado y orgulloso por todo lo logrado hasta ahora. Ahora toca animar a los amigos que van a representar a Brasil en la lucha por el Hexa -en referencia al sexto mundial-. Estaré desde aquí apoyando a todos", aseguró en una historia de Instagram el extremo, que deja claro que no se rendirá y que él continuará con la misma línea para poder abrir la puerta de la Seleçao más adelante.

"Seguiré trabajando como siempre he hecho, porque este sueño sigue vivo", afirmó con esperanzas dentro de la lógica frustración el futbolista verdiblanco, que solo ha sido llamado en una ocasión por Ancelotti.

Ancelotti solo se citó en su primera lista pese a sus números históricos

De hecho, únicamente contó con él en su primera lista como seleccionador en junio de 2025, tras haber marcado nueve goles y servido cinco asistencias en 28 partidos con los verdiblancos. A partir de ahí, no ha vuelto a acordarse de él a pesar de que ha mejorado con creces sus cifras en Heliópolis en la presente temporada tras convertirse en verano en el fichaje más ambicioso del Betis.

No en vano, en este curso, Antony suma los mejores registros de su carrera como futbolista, con 14 goles y 10 asistencias en 45 partidos, lo que no ha sido suficiente para que Ancelotti le llame aunque supere en números a los seleccionados.

Antony, una opción apenas contemplada por Ancelotti

Lo cierto es que desde Brasil siempre se ha asegurado a esta redacción que nunca se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Antony regresara al combinado canarinho y veían harto complicado que Ancelotti cambiara de opinión a última hora pese a las lesiones de Estevao y Rodrygo Goes.

Desde luego, sus problemas físicos en el pubis han jugado en su contra al no poder emplearse a tope durante una fase del curso. Ahora, sin Mundial, Antony deberá decidir si pasa por quirófano para corregir este problema, si bien, en cualquier caso, no estar en el Mundial le permitirá una mejor recuperación de cara al inicio de la pretemporada.