Gustavo Puerta, opción sin fundamento por ahora para el Betis de Champions

Vinculado recientemente a La Palmera y 'retenido' por el Racing, el entorno directo del centrocampista aclara en ESTADIO Deportivo la realidad del supuesto interés heliopolitano por su fichaje

Entre las prioridades del Betis para el centro del campo, además de un delantero y un carrilero zurdo, sobresale también la necesidad de reforzar el centro del campo, especialmente la posición de mediocentro, ante las salidas cantadas de Altimira y de Deossa, y el hecho de que Amrabat termina su cesión y su regreso se erige en una incógnita a día de hoy.

En este sentido, Manu Fajardo rastrea el mercado desde hace tiempo a sabiendas de la necesidad de reforzar dicha demarcación y como consecuencia ya han sido situado en la órbita verdiblanca varios nombres que estarían en la agenda del director deportivo.

Gustavo Puerta, vinculado con el Betis

Así, recientemente, la web Fussball Transfers revelaba interés del Betis por Gustavo Puerta, pivote colombiano de 22 años que milita en el Racing de Santander, con el que ha conseguido el ascenso a Primera. Los cántabros lo reclutaron el pasado verano por 3,5 millones procedente del Bayer Leverkusen y establecieron en su contrato una cláusula de 16 millones, lo que les permite tener la sartén por el mango, pues firmó hasta 2029.

De hecho, su presidente, Manolo Higuera, remitió recientemente su cláusula y a la de Jorge Salinas, en la lista de Fajardo: "Lo que sí tengo claro es que nosotros no queremos vender a Jorge Salinas, no queremos vender a Gustavo Puerta y para que nos los compren, más que comprarlo, tiene que ser quitárnoslo, es decir, ejercitar las cláusulas de rescisión, porque nosotros no estamos buscando el dinero. Nosotros lo que queremos es tener a los nuestros un año más".

Cuando surgió la noticia, su valor de mercado era de cinco millones, muy por debajo de su precio de rescisión, pero solo un día después Transfermarkt revisó su cotización y la dobló hasta los 10 millones, lo que complicaría más si cabe una hipotética operación para su fichaje.

El entorno del colombiano limita el interés bético a rumores

No obstante, ESTADIO Deportivo, para profundizar en la información, ha contactado con el entorno directo del futbolista cafetero, que disputará el Mundial con si combinado, y apuntan que a día de hoy es una vía muerta por parte del Betis.

Y es que las fuentes consultadas por este medio aseguran que, al menos, a día de hoy, no hay absolutamente anda al respecto y que únicamente se tratan de rumores sin fundamento. Es decir, que no les consta, de momento, un interés firme de los verdiblancos y que, mucho menos, ha habido ningún contacto para preguntar por sus condiciones de cara a un traspaso con rumbo a Heliópolis.

Precio fuera del margen de acción verdiblanco

Evidentemente, esta afirmación no quiere decir que más adelante pudiera activarse esta opción, pues se trata de una posibilidad atractiva para el centro del campo, pero, a día de hoy, no ha movido movimientos con el futbolista que confirmen este interés, que podría tratarse de momento de un simple seguimiento.

En cualquier caso, los guarismos que se baraja a día de hoy para esta operación, que podrían aumentar por la cita mundialista, no entran en el margen de maniobra de los heliopolitanos, que dedicarán su mayor inversión a la delantera.