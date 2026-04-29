Entradas gratuitas para apoyar al Betis Deportivo en la final con el Antequera

El club hace un llamamiento a toda la afición verdiblanca para la primera de las cuatro finales por la permanencia que librará el filial, dejando libre acceso para socios y abonados, pero también poniendo un módico precio de 10 euros para el público en general. Objetivo: llenar la Ciudad Deportiva Luis del Sol para recibir al Antequera CF

El Betis Deportivo tiene cuatro finales para remontar los cinco puntos que le separan de la permanencia en la Primera Federación, pero especialmente importantes se presentan las dos citas que tendrá en casa: dentro de dos semanas, en un duelo directo con la SD Tarazona, y este mismo sábado contra el Antequera CF, en la jornada 35 de liga en el Grupo 2 de la Categoría de Bronce del fútbol español. El filial de Dani Fragoso se juega la vida y el club ha realizado un llamamiento a su afición para que llene la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las 18:30 horas de este próximo 2 de mayo.

Todos con el Betis Deportivo: gratis para socios; a 5 euros los acompañantes y 10 para público en general

Según ha explicado el club en un comunicado remitido por sus canales oficiales, los abonados del Real Betis y los socios del carnet 'Soy Bético' podrán acceder gratuitamente al partido. "Para ello, deberán obtener su entrada online a través de la web oficial del club, introduciendo su ID y PIN. El proceso estará activo hasta tres horas antes de cada encuentro, es decir, hasta las 15:30 horas del sábado 2 de mayo", especifica la nota, que aclara cómo será la acreditación para poder acceder a las gradas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El socio recibirá un correo electrónico con la entrada y tendrá que mostrarla a su entrada al recinto deportivo en su teléfono o con el PDF impreso. "En ningún caso se podrá acceder con el carnet físico del Real Betis. El socio que saque una entrada y no acuda de manera reiterada, privando de ese derecho a otro socio, podrá ver limitada su asistencia gratuita a posteriores partidos del filial", remarca el escrito del club, que en su llamamiento a la afición también pone a disposición de socios y abonados la posibilidad de comprar dos entradas adicionales por 5 euros cada una "utilizando el código ID - PIN seguido de la palabra 'ACO' en la solicitud online".

Además, el público general podrá adquirir localidades por 10 euros. Además, pensando en todos aquellos aficionados verdiblancos mayores de 65 años o con algún tipo de limitación que dificulte el uso de las nuevas tecnologías para poder ejecutar la compra online, el Real Betis ha informado también de que reservará un cupo de entradas físicas y gratuitas en las taquillas de la ciudad deportiva.

Dani Fragoso y la receta para la permanencia: "Ganar los cuatro partidos y que pinchen los rivales directos"

El Betis Deportivo estaría luchando por entrar en el 'play off' de ascenso en la liguilla particular de Dani Fragoso, que ha sido capaz de sumar 24 puntos en 17 jornadas, parcial que sólo superan otros seis conjuntos del Grupo 2 de Primera RFEF y que mejora ampliamente los 11 puntos que sacó Javi Medina en el mismo número de partidos. Pese a la reacción del que fuera exitoso técnico del Juvenil A, el filial está cuarto por la cola con 35 puntos, a cinco de la salvación que marca el Juventud de Torremolinos con 40; los mismos que tiene el Nástic de Tarragona, ahora en descenso, y uno menos que el Tarazona (41).

"La clave para salvarnos está en ganar los cuatro partidos y que los rivales pinchen", decía con media sonrisa Dani Fragoso en la rueda de prensa posterior a la derrota del pasado viernes contra el Atlético de Madrid B, en un choque en el que además de los puntos perdió al central Emmanuel N'Goran, expulsado en el minuto 2 y baja contra el Antequera. Tampoco estarán los lesionados Antonio Toral, Ismael Barea y Carlos Reina; pero vuelve José Antonio Morante, que cumplió contra el filial colchonero un partido de sanción, y seguirá contando con Pablo García.

"En esta categoría deciden los detalles. Contra un muy buen rival, jugamos 105 minutos con uno menos (contando tiempos añadidos) y yo le digo a los chicos 'Hay que levantar el ánimo'. Están entrenando muy bien, están con mucha ilusión, con muchas ganas de cambiar la dinámica. No tengo nada que reprocharles, se han vaciado y hemos tenido ocasiones para empatar un partido que, después de esa expulsión en el minuto 2, ha sido muy complicado".

"Estamos muy confiados. Quedan cuatro partidos, cuatro finales y vamos a luchar al máximo hasta el final", apostilló Dani Fragoso desde Madrid. Partido a partido, a por el 12 de 12: primero el Antequera CF; luego, Real Murcia (fuera), duelo directo en casa con la SD Tarazona y final de curso con visita al FC Cartagena.