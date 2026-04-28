El Ajax se suma a la lista de interesados en Pablo García

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el Ajax de Ámsterdam es uno de los equipos que se ha interesado en el canterano verdiblanco, una pieza cotizada en el mercado y que, a sus diecinueve años, es una de las joyas de la cantera verdiblanca

Pablo García es, sin lugar a duda, uno de los jugadores propios de este Real Betis. El canterano ha destacado desde pequeño en las categorías inferiores del club verdiblanco y sus números le convirtieron en una promesa de la entidad. Poco a poco, ha ido destacando en todas las etapas de la cantera bética y, desde este verano, se volvió uno de los miembros habituales del primer equipo de Manuel Pellegrini. En las distintas oportunidades que ha tenido, ha demostrado sus ganas de ganarse una plaza con la primera plantilla, llegando a ver puerta en la primera ronda de la Copa del Rey, anotando hasta dos tantos.

El jugador es una pieza cotizada no sólo en el club verdiblanco, ya que también se ha convertido en uno de los habituales de la Selección sub-21, una muestra más del crecimiento que está experimentando el jugador de apenas diecinueve años. Esto provoca, entre otras razones, que haya intereses de varios equipos en hacerse con sus servicios, al ser una pieza interesante y que aún cuenta con una importante posibilidad de mejoría.

Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer que varios son los equipos que han mostrado interés en el jugador del Parque Alcosa. El pasado mercado de invierno, varios fueron los equipos nacionales que mostraron interés en sus servicios, tales como el Real Oviedo o el RCD Mallorca. Ahora mismo, también existen intereses de equipos europeos, siendo uno de ellos el Ajax de Ámsterdam, tal y como ha podido consultar este medio. Fuentes consultadas confirman que únicamente se han producido intereses, sin llegar a alcanzar alguna estancia superior.

Su participación con el primer equipo verdiblanco

El del Parque Alcosa ha contado con treinta encuentros esta temporada, mezclando participación con el filial dirigido por Dani Fragoso y el primer equipo de Manuel Pellegrini. Ha podido ver puerta en hasta seis ocasiones, una prueba más de la capacidad goleadora del atacante bético. También ha sido más que destacada su participación con la selección española sub-21, siendo un golazo suyo frente a Kosovo protagonista de muchas de las alabanzas que los béticos brindan. Hay mucha confianza puesta en su figura, por lo que habrá que ver lo que acaba deparando su futuro.

El Ajax, en este caso, no es que sea un equipo rehúso a los grandes talentos. Uno de los últimos es el caso de Raúl Moro, que llegó procedente del Real Valladolid y que, al no contar para la escuadra de los Países Bajos, acabó siendo cedido al CA Osasuna. Sin lugar a duda, Pablo es una de las perlas de la cantera verdiblanca y despierta el interés de distintos equipos. Él tampoco ha sido rehúso a demostrar su amor por el Real Betis, teniendo de hecho la oportunidad en ESTADIO Deportivo de poder hacerlo en la previa de El Gran Derbi de la primera vuelta. "Estoy muy orgulloso y muy contento de recibir ese apoyo. Ya no solo por redes sociales, sino también en persona, que haya gente por la calle que te dé esos ánimos. Para el estado anímico de un jugador, de un futbolista, viene muy bien antes de estos partidos tan importantes", declaró.