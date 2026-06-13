Fabián Ruiz aviva la opción de su futuro regreso al Betis: "Es mi equipo"

La estrella del PSG y de la Selección Española expresa sin tapujos su deseo de volver al club verdiblanco cuando sea factible: "Es mi casa y sería muy bonito"

Tras recuperarse de una lesión de tres meses, Fabián Ruiz afronta el Mundial como una estrella de la selección con tremenda ilusión y con el Betis siempre muy presente. Porque pese a que se encuentra en la cresta de la ola, recién convertido en bicampeón de la Champions League, el de Los Palacios no olvida sus orígenes y ahora nuevamente ha alimentado las esperanzas del beticismo de poder disfrutar de su fútbol otra vez con la elástica verdiblanca.

Así, en plana concentración de la Selección Española, a pocos días del debut contra Cabo Verde, Fabián ha nombrado al Betis en una entrevista sin que nadie la preguntara como reflejo de que no esconde su deseo de volver cuando se den las circunstancias.

Fabián expresa su deseo de volver al Betis sin que nadie le pregunte

De ese modo, cuando se le preguntó si le gustaría regresar al fútbol español, Fabián no dudó en expresar su intención de cerrar el círculo con su vuelta a Heliópolis cuando todavía tenga cuerda para rato, no para cumplir expediente. Eso sí, en primer lugar, quiso dejar claro que está contento en el PSG, donde entra en su último año de contrato.

"Siempre lo he dicho. Estoy contento en París. Llevamos unos años muy buenos, haciendo un fútbol muy bonito. Me siento muy feliz. Mi familia se ha adaptado muy bien allí", apuntó en EFE el palaciego, que se apresuró en mencionar al club de su vida y su lugar en sus planes de futuro.

"Quién sabe si algún día volveré a España. Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Betis, que es mi casa, mi equipo. Esperemos que algún día pueda volver y terminar mi carrera allí, sería lo más bonito", señaló Fabián, que vuelve a proclamar públicamente su sueño de colgar las botas como verdiblanco, siempre y cuando pueda aportar su mejor nivel al club que lo formó como futbolista.

"No volverá con 38 años, lo hará antes"

No en vano, meses atrás, uno de los miembros de su agencia de representación, Loren del Pino afirmó que Fabián piensa en volver y no con una edad muy avanzada para poder estar al máximo nivel en el centro del campo heliopolitano.

"En el futuro de Fabián siempre está volver al Betis. Además, tiene claro que cuando lo haga, no será con 38 años, sino algún año antes. Conociéndolo, no pondrá mensajes ni utilizará sus redes para dejarse querer; cuando llegue el momento se hará", señaló Loren sobre un deseo que el propio Fabián no tiene problemas en lanzar al aire.

El miedo de Fabián a perderse el Mundial

Además del Betis, en la entrevista trató mucho otros temas, entre ellos, si llegó a ver peligrar su participación en el Mundial debido a su lesión.

"Al principio fue un poco de incertidumbre, porque no sabíamos la lesión que era. Al principio parecía solo un golpe, luego ya vimos la importancia que tenía. Lo peor era que no había un tiempo estipulado para la vuelta y sí ver cómo iba avanzando. Al principio fue duro, pero Luis Enrique y Luis de la Fuente me transmitieron su confianza, me llamaban todos los días. Eso fue importante para mí y estaba tranquilo", reconoció Fabián, al que le preguntaron si se siente infravalorado al no estar casi nunca en los focos pese a todo lo conseguido.

"Es algo que no pienso mucho. Para mí lo importante es que se sientan contentos las personas que tengo alrededor. Los jugadores del PSG y de la selección me dan valor. El resto, no pienso mucho. La gente que opine lo que quiera", señaló el palaciego, al que le replicaron recordando que Lamine Yamal dijo que sí: "Me quiere mucho. Lamine, desde que llegó, hemos congeniado muy bien. Tenemos buena relación. Sabemos ya el jugador que es a pesar de su edad. Le doy las gracias por decir mi nombre, pero para mí lo importante es que los jugadores y mi gente sepan el valor que tengo".