Assane Diao, visita de oro en una sesión de Betis sin Bartra pero con Junior Firpo

El canterano verdiblanco estuvo presente en el comienzo de la sesión de entrenamiento del equipo de Manuel Pellegrini, todo ello en una sesión donde no estuvo presente Bartra que se encuentra esperando pruebas pero que sí tuvo a Junior Firpo

El Real Betis comienza a trabajar de cara al duelo frente al Real Oviedo, una prueba más que servirá para ir asegurando la quinta plaza, que puede dar lugar a un sueño como es el jugar la Champions League. Poco a poco, ese objetivo se va acercando, con una ventaja de puntos frente al sexto que va haciendo posible que los béticos ya vislumbren como real esa posibilidad. Sin embargo, hay que seguir dando pasos y uno de los primeros debe ser este próximo domingo frente al equipo ovetense, uno de los conjuntos que está metido en esa batalla por la permanencia, aunque ya es uno de los que la da por perdida.

El empate agónico frente al Real Madrid, con el gol de Héctor Bellerín, provocó que el Estadio de La Cartuja vuelva a ser el hervidero que ha sido durante toda la temporada. Esto es lo que se pretende, recuperar el espíritu en casa que se había perdido en ciertas ocasiones, pero que es clave para poder conseguir el objetivo buscado. Ahora quedan cinco 'finales' y, quitando la opción de un descalabro, debería poder cerrar esa posición y esperar al rendimiento de los equipos españoles en competición europea.

Una visita de oro sin Bartra pero con Junior

En la sesión de hoy, se ha visto una de esas sorpresas 'Champions'. Assane Diao, antes de comenzar la sesión del Betis, estuvo presente junto a los jugadores de la primera plantilla. Se mostró contento y bromeando entre los distintos miembros del equipo, siendo el canterano una de las figuras claves para el crecimiento de la entidad en estos últimos años, ya que su venta supuso una gran fuente de ingresos para la entidad verdiblanca. Aparte de eso, la principal noticia ha estado en el regreso de Junior Firpo. El lateral dominicano ha realizado trabajo junto al grupo, aunque trabaja de forma parcial, por lo que habrá ir viendo cómo avanza su situación.

Uno de los jugadores que no ha estado presente ha sido Marc Bartra. El defensa catalán estuvo en la charla junto al primer equipo, aunque vestido con unas chanclas. Eso hacía presagiar lo que al final acabaría ocurriendo, y es que el jugador se metió en el gimnasio. ESTADIO Deportivo ha podido conocer que se encontraba a la espera de unos resultados de las pruebas médicas, confirmándose que sufre una lesión en la fascia en el pie derecho. El central ha conseguido consagrarse en el once titular verdiblanco, por lo que será importante para el desarrollo de esta temporada. Una de las buenas noticias es Ángel Ortiz, estando el lateral ya en condiciones en los entrenamiento y realizando las sesiones completas, por lo que se espera que pueda formar parte de la convocatoria frente al Real Oviedo.

Otra de las ausencias, aunque por un aspecto algo más positivo, ha sido la de Pablo García. El canterano no ha estado a las órdenes de Manuel Pellegrini para si estarlo a las de Dani Fragoso, por lo que se apunta a la batalla por la permanencia del Betis Deportivo que aún tiene vida en la Primera RFEF.