El importante fleco para el Como en el fichaje de Kaiki: una rendija demasiado estrecha para el Betis

El club italiano ya ha llegado a un acuerdo con el Cruzeiro, pero ahora debe hacerlo con el lateral zurdo, que además tiene el 20% de su pase. Desde La Cartuja se mantienen pendientes, pero salvo sorpresa tendrán que activar otras opciones

Junto a la delantera, reforzar el lateral izquierdo es una de las grandes prioridades del Real Betis de cara a la próxima temporada. Pero no lo está teniendo nada fácil Manu Fajardo para cumplir su objetivo de elevar el nivel en dicha posición. El adiós de Ricardo Rodríguez, titular con Suiza en su estreno en el Mundial, es un hecho. El internacional helvético acaba contrato y no renovará, existiendo también muchas dudas en torno a Junior Firpo. Por ello, no se descarta una renovación total, en cuyo caso llegaría un lateral experimentado y otro que parta más bien como una joven promesa. Pero, de momento, el director deportivo verdiblanco está viendo cómo la fuerte competencia dificulta sus planes.

Fueron precisamente las complicaciones surgidas por Souffian El Karouani (25), del Utrecht, cuyo interés fue desvelado por ESTADIO Deportivo, y Flávio Nazinho, del Círculo de Brujas, quien estuvo en el radar bético en los dos últimos mercados, lo que hizo que el punto de mira se redirigiese hacia Kaiki Bruno. Pero el defensor brasileño está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Como, que también prepara un proyecto de Champions.

15 millones de euros por el 80% del pase

Según informa Central da Toca, medio especializado en el Cruzeiro, el club de Belo Horizonte ya ha llegado a un acuerdo con el conjunto italiano, que viene intentando el fichaje del lateral desde el pasado mercado de enero. La oferta es de 15 millones de euros por el 80% del pase, cantidad a la que no llegarán en cualquier caso los verdiblancos. Pero el equipo dirigido por Cesc Fábregas aún debe cerrar el trato con el propio Kaiki, que también ha estado en el punto del mira del FC Barcelona.

El Cruzeiro ya ha firmado a un sustituto

Dicho fleco, no obstante, no es algo menor, pues no se trata solo de acordar su salario. Además de ello, el 20% de los derechos pertenecen al internacional 'canarinho', que querrá sacar también tajada de ello. Su club, desde luego, no piensa repartir la citada cantidad y considera que la misma se ajusta al porcentaje que posee, aunque en realidad el defensor es valorado en 14 millones por la web especializada Transfermarkt. Mientras tanto, ya ha cerrado como sustituto al argentino Gabriel Rojas, que ha superado los exámenes médicos tras pagar algo más de 5 millones de euros a Racing de Avellaneda.

Hasta que no se cierre todo, el Real Betis se mantendrá pendiente. Pero salvo giro de última hora, todo apunta a que se esfuma otra de las opciones para reforzar el flanco zurdo de la defensa, uno de los que más gustaba en realidad. Ya en el mes de marzo, emisarios verdiblancos viajaron hasta Brasil para seguir en directo al futbolista nacido en Betim, que a sus 23 años ya es internacional absoluto, aunque no ha entrado en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial. Un lateral de futuro y presente, pues a su edad ya acumula 129 encuentros con el equipo de Belo Horizonte, en los que ha firmado 10 asistencias y dos goles.

Vivcharenko y Mauro Júnior, nuevas opciones

Junto a Kaiki, también han sido tachados de la lista Jorge Salinas, en la agenda de "equipos tanto nacionales como internacionales del máximo nivel", según indican desde el Racing de Santander, y los mencionados Nazinho y El Karouani, que ya estarían atados por Mónaco y Al-Qadsiah, respectivamente. Por ello, ya han salido a la palestra otros nombres, como el del también brasileño Mauro Júnior, que viene de firmar grandes números con el PSV Eindhoven. Además, ESTADIO Deportivo ha desvelado el interés Kostyantyn Vivcharenko, carrilero ucraniano de 24 años que milita en el Dinamo de Kiev y cuya cláusula de rescisión ha descendido a seis millones de euros.