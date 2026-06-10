El Betis pone los ojos en Ucrania para el carril zurdo y apunta el nombre de Vivcharenko

El Betis, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, tiene en el radar para el carril izquierdo al futbolista ucraniano de 24 años, cuya cláusula de rescisión ha experimentado una bajada que le convierte en asequible

El carril izquierdo se erige en una de las prioridades de Manu Fajardo para el proyecto de Champions y centra parte de sus esfuerzos en apuntalar de una vez una posición que se le resiste.

En la última semana ha ganado fuerza el nombre de Kaiki Bruno, carrilero de Cruzeiro muy cotizado con una competencia muy concurrida, pero la dirección deportiva maneja más nombres que se encuentran en su radar, la mayoría futbolistas jóvenes, con enormes opciones de generar plusvalía de cara al futuro.

Interés verdiblanco en Vivcharenko

Así, este medio ya desveló que en La Palmera sigue los pasos de cara al futuro de Julien Yanda, lateral zurdo de solo 18 años del Bayern Múnich, y ahora ESTADIO Deportivo ha podido saber que Manu Fajardo está muy pendiente a las evoluciones Kostyantyn Vivcharenko, carrilero ucraniano de 24 años que milita en el Dinamo de Kiev y que se trata de una opción más de presente que el germano.

De esta manera, Vivcharenko, con una larga trayectoria con Ucrania sub 21, está llamado pronto a ser el titular en el combinado de su país por sus prestaciones en el club equipo capitalino y su más que prometedora proyección.

Dicho rendimiento ha propiciado que numerosos clubes lo tengan en cuenta, como refleja que Rafa Benítez intentó su fichaje en enero para el Panathinaikos y que en España lo controlan en su radar tanto Betis como Deportivo de La Coruña, ambos atentos de cara a este mercado o a los venideros.

Bajada de su cláusula de rescisión y precio asequible

Sin duda, esta ventana estival se presenta como una oportunidad interesante para atarle, pues, como ha constatado este medio, su cláusula de rescisión ha bajado hasta los seis millones de euros, por lo que el Dinamo de Kiev tendría menos margen de maniobra para negociar y su precio de salida podría rondar su actual valor de mercado, 2,5 millones de euros según Transfermarkt.

Vivcharenko disputó el curso recién terminado un total de 2.260 minutos repartidos en 29 encuentros, con un saldo de cuatro asistencias, y ha participado en las tres competiciones continentales, si bien su protagonismo ha sido mayor en la Premier de Ucrania, en la que ha sido titular en 18 ocasiones.

Su cotización ha experimentado una subida progresiva en el último año, pues prácticamente ha duplicado su valor hasta alcanzar los 2,5 millones y el interés por sus servicios ha crecido considerablemente.

Vivcharenko, dispuesto a dar el salto a una gran liga europea

Con contrato hasta el 30 de junio de 2o28 y tras cuatro temporadas en el Dinamo, Vivcharenko ve con buenos ojos el salto a una competición europea de más alto nivel como LaLiga, donde su proyección no ha pasado desapercibida, como refleja que el Betis no le pierde de vista y le ha abierto un hueco en la lista de futuribles.