El Betis, pendiente de Julien Yanda, perla del Bayern Múnich

ESTADIO ha podido saber que el Betis sigue muy de cerca los pasos de la joya del Bayern de 18 años, comparada ya con la estrella bávara por sus similitudes en la banda izquierda, y que apunta a salir en verano con fórmulas que permitan a los germanos mantener el control

No es ningún secreto que el Betis prepara una nueva remodelación de la banda izquierda para al próximo verano una vez que el regreso de Junior Firpo no ha terminado de cuajar y continúa siendo uno de los puntos débiles verdiblancos.

Ricardo Rodríguez saldrá este verano tras acabar su contrato y Manu Fajardo trabaja desde ya en la incorporación, como mínimo, de un carrilero zurdo, y, como ya ha informado esta redacción, existe la opción de reactivar la operación por Nazinho, futbolista luso de 21 años. Cabe recordar que el Betis pactó con el Círculo de Brujas su fichaje en verano por alrededor de seis millones, pero el hecho de que el internacional helvético se quedara frustró su llegada.

No obstante, como es lógico, no es el único nombre que gusta en la dirección deportiva, que maneja un ramillete de posibilidades, en la mayoría de los casos con la juventud y proyección como factor común. De hecho, hace poco fue vinculado Kaiki, del Cruzeiro

Manu Fajardo vigila muy de cerca a Julien Yanda

Además, ESTADIO Deportivo ha podido saber que en la agenda de Manu Fajardo se encuentra el nombre de una de las grandes perlas del Bayern Múnich, tanto en cuanto está muy pendiente de las evoluciones y de la situación de Julien Yanda, lateral izquierdo de 18 años al que ya se le considera el futuro Alphonso Davies, estrella del club bávaro.

Yanda aterrizó en enero de 2025 en el Allianz Arena procedente de St. Pauli y milita en el segundo equipo de Bayern, donde está llamando poderosamente la atención por sus condiciones y cualidades, hasta el punto de que ya se encuentra en el punto de mira de clubes de la Bundesliga, la Serie A italiana y LaLiga.

De ese modo, como aseguran a esta redacción, el Betis lo tiene bajo el radar y manejan buenos informes, a sabiendas además de que el Bayern baraja la posibilidad de que salga este verano, pues, pese a que han depositado mucha confianza en su progresión, tiene cerrado el acceso a su posición en el primer equipo por la presencia de Davies, renovado hasta 2030.

El Bayern estudia su salida en junio bajo diferentes fórmulas

Desde Italia, donde Sassuolo y Parma están interesados, apuntan a la posibilidad de la cesión como vía más factible, si bien apuntan a ED que el Bayern no descarta otras fórmulas, como un traspaso definitivo reservándose una opción de recompra para no perder el control absoluto sobre su joya.

A día de hoy, al no haber debutado todavía en la máxima categoría, su valor de mercado aún es bajo, más concretamente de 250.000 euros según Transfermarkt, y tiene contrato hasta 2028 después de que el Bayern apostara por él hace un año. Desde entonces, ha marcado dos goles y servidos tres asistencias.

"Creemos en su potencial de crecimiento y estamos muy contentos de que quiera dar el salto al fútbol profesional con nosotros. Julien es un jugador rápido con un excelente físico", señaló en su momento sobre Yanda, Markus Weinzier, director de fútbol del Bayern.