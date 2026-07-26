Diego Conde, que podría estar varias semanas K.O., no viajará a Marbella; Fidalgo, sí, y quedarían el 'Cucho' y Lo Celso

Las primeras exploraciones al hombro izquierdo del meta madrileño hacen pensar en una subluxación, lo que le tendría apartado del grupo casi lo que resta de pretemporada; en su lugar está previsto que viaje al segundo 'stage' de pretemporada el juvenil de primer año Yan Zhuravskyi

No tiene buena pinta la lesión de Diego Conde, que este sábado tenía que ser sustituido antes del descanso ante el Granada CF por un choque fortuito con su compañero Diego Llorente que el propio cancerbero madrileño forzó al salir precipitadamente de su área. Lo que al principio parecía una conmoción cerebral para el central no fue tal, pudiendo el ex de Roma y Leeds terminar ese periodo, pero tuvo peor suerte el meta cedido por el Villarreal CF, que se retiró a vestuarios y terminó con el brazo en cabestrillo y sin poder doblarlo. Según las primeras exploraciones, su dolencia podría pasar a mayores y estar varias semanas en el dique seco.

Como avanza 'Mundo Betis', el tercer y último fichaje hasta la fecha del Real Betis, que este lunes conocerá el alcance exacto de una contingencia que podría derivar en subluxación de su hombro izquierdo y hacerle perderse lo que resta de pretemporada como poco, no viajará con el resto de sus compañeros al segundo 'stage' de concentración en Marbella, que se inicia precisamente este 27 de julio. En su lugar está previsto que complete la nómina de arqueros a las órdenes de Manuel Pellegrini, junto a Álvaro Valles y Manu González, el aún juvenil Yan Zhuravskyi, que cumple 17 años la semana entrante y ha sido internacional en categorías inferiores por Ucrania.

Sí estarán, aunque siguiendo sus planes específicos de trabajo, en tierras costasoleñas Antony Matheus dos Santos, Isco Alarcón y Ez Abde, seguramente en ese orden de reencuentro con el grupo que adiestra el 'Ingeniero'. Ninguno de ellos ha participado en amistoso alguno hasta la fecha, pero el brasileño, que se incorporó algo más tarde que sus compañeros al trabajo estival (en pleno 'stage' en Harsewinkel), podría ser de la partida muy pronto, ya que se ejercita con cierta normalidad y no hay rastros prácticamente de la pubalgia que le amargó la segunda mitad de la 25/26. Se va con más calma en el caso del '22' y el '10', el último en saltar al tajo, aún apartado.

Desembarco escalonado de los mundialistas, empezando por Fidalgo

Este mismo lunes debe estar con el resto de los expedicionarios a Marbella el primero de los tres mundialistas que faltan por incorporarse, el internacional mexicano Álvaro Fidalgo, que, como los campeones de Europa sub 19 Manu González y José Antonio Morante, ha decidido recortar las vacaciones que se le habían asignado. El lunes 3 de agosto, para viajar con el resto a Irlanda, se espera al 'Cucho' Hernández, apurando su descanso en Colombia, mientras que el argentino Giovani Lo Celso, que, pese a no jugar, estuvo con la Albiceleste, en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, debe regresar la semana siguiente, el lunes 10-A.