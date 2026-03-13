Así llegan Real Betis y FC Barcelona a la final de la Copa del Rey Juvenil: la venganza verdiblanca

El estadio Anxo Carro de Lugo acogerá este domingo una gran final que enfrentará a dos equipos que se vieron las caras el año pasado en semifinales y que este curso lucharán por el título tras dejar en el camino a los dos equipos gallegos que jugaban en casa: Celta y Depor

El partido se disputó de manera simultánea a la celebración del duelo que el primer equipo del Real Betis perdió en la tarde de este pasado jueves en Atenas (Grecia) contra el Panathinaikos FC, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League; pero la familia verdiblanca estaba muy pendiente de las noticias que llegaban desde Lugo, donde el Juvenil A de Javier Barroso esperaba para conocer la identidad de su rival en la gran final de la Copa del Rey de la categoría que se disputará a las a partir de las 11:45 horas de este domingo, 15 de marzo, en el Estadio Anxo Carro de Lugo.

Real Betis - FC Barcelona, gran final de la Copa del Rey Juvenil: así llegan

Finalmente, el FC Barcelona venció por 3-2 al RC Deportivo de La Coruña en un choque que tuvo que resolverse en la prórroga y que permitirá a los culés intentar revalidar el título del curso pasado; al tiempo que ofrecerá al Real Betis una magnífica oportunidad para vengarse de su eliminación al manos del conjunto azulgrana tras caer por 2-0 en las semifinales de la Final Four de la Copa del Rey Juvenil 2025 que se disputó en varias localidades de la provincia extremeña de Badajoz.

Esa derrota evitó el triplete verdiblanco, pues luego conquistaron la liga en el Grupo IV de la División de Honor y la primera Copa de Campeones de su historia. Este domingo, Real Betis y FC Barcelona se enfrentarán de nuevo pero ahora con el título en juego. Los de Javier Barrero han marcado 19 tantos en sus cuatro encuentros coperos y han encajado seis; mientras que los de Pol Planes han metido ocho dianas y han recibido cinco.

El Betis ganó las dos primeras eliminatorias en la Ciudad Deportiva Luis del Sol imponiéndose por 9-0 al CD Mensajero, en dieciseisavos de final, y luego ha remontado en tres citas seguidas para vencer por 5-3 al Granada CF, en los octavos; por 1-2 al Real Madrid en cuartos y por 3-2 al RC Celta de Vigo en la primera semifinal. Además, es el líder del Grupo 4 de la División de Honor Juvenil y por segundo curso seguido llegó hasta los octavos de final de la UEFA Youth League, cayendo por 5-3 ante el FC Inter en Milán (Italia).

Por su parte, el FC Barcelona ha sufrido bastante más para llegar a la final. Ya le costó en dieciseisavos de final, cuando se impuso por 3-2 al UD Logroñés, y aún más en los octavos de final, cuando necesitó de una tanda de penaltis para deshacerse del Valencia CF (1-1). Tampoco lo tuvo fácil en cuartos de final, con victoria por la mínima ante la UD Las Palmas (1-0), y en las semifinales, con ese mencionado 3-2 frente al RC Deportivo gracias al tanto anotado por el bigoleador Fofana en la segunda parte de la prórroga.

Resumen del Barcelona - Deportivo, en la segunda semifinal de la Copa del Rey Juvenil

El Barça abrió el marcador en el tramo final del primer tiempo, gracias a un gol de Álex González tras regatear al portero rival; pero el Deportivo nunca se rindió y llegó a empatar hasta dos situaciones de desventaja. Primero, Pablo García, con un disparo que rebotó en Iker Rodríguez, hizo el 1-1 al filo de la hora de juego.

Y, luego, Xabi Campos mandó el partido a la prórroga haciendo el 2-2 en el 83', después de que el recién entrado Fofana hubiese puesto el 2-1 al poco de saltar al campo, culminando una maravillosa acción personal de Guillem Víctor. En la segunda mitad de la prórroga, Fofana anotó el tanto de la victoria culé rematando de cabeza un gran centro de Guerrero y evitó los penaltis.

Ficha técnica del Barça - Depor en la Copa del Rey Juvenil