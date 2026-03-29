Vuelven a poner a Ceballos en el Betis: un movimiento nada sencillo

El centrocampista y el Real Madrid tienen un principio de acuerdo para buscarle al sevillano una salida en le próximo mercado de fichajes de verano. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, para que se produzca su llegada deben superarse una serie de barreras

Dani Ceballos vuelve a ser noticia después de que se haya sabido de que el Real Madrid y el centrocampista han llegado a un entendimiento para buscarle una salida al sevillano durante el próximo mercado de fichajes de verano. Debido a esta situación, el nombre del de Utrera ha sido vinculado rápidamente al Real Betis quien en varias ocasiones ha intentado su regreso sin éxito. A pesar de ello, Dani Ceballos tiene preferencia por volver al Real Betis, pero el movimiento no es ni mucho menos sencillo.

El Real Madrid quiere darle salida a Dani Ceballos en el próximo mercado de fichajes de verano

Después de una temporada en la que ha jugado poco, ya sea con Xabi Alonso o con Álvaro Arbeloa como entrenador, tanto el Real Madrid como el propio Dani Ceballos entienden que lo mejor para las partes es que separen sus caminos. El sevillano lleva en el club blanco desde la campaña 2017/2018, pero nunca se ha hecho con un sitio o con un rol importante.

A sus 29 años, cumple 30 años este verano, Dani Ceballos da por hecho que es el momento de cambiar de aires y comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva y según informa Marca el Real Betis es una opción que tiene muy presente.

Las barreras que habría que superar para que Dani Ceballos llegara al Real Betis

La llegada de Dani Ceballos al Real Betis no sería ni mucho menos fácil ya que habría que superar varias barreras que provocan que la operación sea complicada.

Para comenzar hay que recordar que Dani Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027. El club blanco no se caracteriza por dar facilidades a la hora de traspasar a sus futbolistas. De hecho, eso ya lo sufrió el Real Betis hace varios veranos cuando no llegó a un acuerdo con el Real Madrid por el propio Dani Ceballos. Y es que a la entidad de Florentino Pérez no le tiembla el pulso a la hora de que los jugadores acaben contrato, no importarle no venderlos.

Por otro lado, está también presente que el Real Betis tendrá que pelear con otros clubes europeos que están siguiendo de cerca a Dani Ceballos. No hay que olvidar que el centrocampista estuvo a punto de irse al Olympique de Marsella el pasado verano.

Por último, está el sueldo de Dani Ceballos el cual tendría que adaptarse a la economía y al límite salarial del Real Betis. Un club verdiblanco que busca centrocampista, ahí está el interés por Luis Milla, que también se toma con calma este escenario con Dani Ceballos ya que no se va a hipotecar ni a comprometer su economía por ningún futbolista.