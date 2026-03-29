Otra visita sorpresa al Real Betis: el canterano Jesús Rodríguez, de nuevo en casa

El extremo del Como 1907 ha sido liberado por la selección española sub 21 debido a una lesión y ha aprovechado para viajar a Sevilla, dejándose ver por la factoría verdiblanca -ya estuvo hace dos semanas en Los Bermejales- para vivir otra celebración familiar

Hijo pródigo en el Real Betis, el canterano Jesús Rodríguez ha realizado una visita sorpresa a su casa de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, donde se ha dejado ver con un look muy elegante que invita a intuir que nada más salir de Dos Hermanas se fue a disfrutar del Domingo de Ramos sevillano. Como colofón a esta señaladísima mañana dominical, el actual futbolista del Como 1907 italiano se ha llevado las alegrías añadidas de presenciar una enésima goleada del Juvenil A verdiblanco -parece mentira, pero hace dos años era el equipo en el que militaba el alcalareño- que además ha estado rubricada por su hermano, Juan Rodríguez.

Jesús Rodríguez, talismán en su vuelta a casa: el Real Betis gana por 5-1 con gol de Juan Rodríguez

Según han captado las cámaras del portal Talento Base, especializado en el fútbol de cantera, Jesús Rodríguez ha estado saludando a varios trabajadores del club y ha presenciado en directo el choque correspondiente a la jornada 27 de la liga en la División de Honor que debería haberse disputado el pasado 15 de marzo y que fue aplazado porque ese mismo día el Betis estaba en Lugo proclamándose campeón de la Copa del Rey Juvenil tras imponerse en la final al FC Barcelona. En su lugar, y aprovechando el parón, se ha celebrado a partir de las 13:00 horas de este domingo.

Los verdiblancos se han impuesto a La Cañada Atlético por 5-1 para colocarse con 62 puntos; a dos del líder, el Granada CF (64), a falta de seis jornadas que empiezan con el derbi del próximo domingo 4 de abril ante el Sevilla FC, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El gran artífice del triunfo ha sido Enzo Fierro, autor de un 'hat-trick' que tenido como acompañantes a Fran Batán y al mencionado Juan Rodríguez, que salió desde el banquillo para anotar el quinto tanto que cerraba el marcador.

Cabe recordar que Jesús Rodríguez, quien en septiembre de 2025 se estrenó con la selección española absoluta, había sido convocado por David Gordo para los dos encuentros de la sub 21 dentro de la Fase de Clasificación para el Europeo del próximo verano. Lo ha impedido una lesión de rodilla en el duelo de la semana pasada en la Serie A entre el Como y el Pisa.

Al principio, cundió la preocupación al ser retirado del campo entre lágrimas y gestos de dolor; pero las pruebas médicas descartaron una dolencia grave, por lo que en principio se iba a sumar a la concentración de la 'Rojita'. Finalmente, por precaución, la RFEF decidió liberarle y el extremo ha aprovechado para visitar Sevilla, donde ya estuvo hace dos semanas para presenciar la renovación de su hermano.

En esta 2025/2026, Jesús Rodríguez (20 años) ha jugado un total de 30 encuentros con el Como 1907, entre los 26 de la Serie A y los cuatro de la Coppa d'Italia, en los que ha celebrado tres tantos y ha repartido ocho asistencias. Por su parte, con el tanto anotado este domingo, su hermano Juan Rodríguez (18 años) suma ya ocho en 27 encuentros con el Juvenil A del Real Betis, donde suma su segunda temporada después de llegar en el verano de 2024 procedente del San Roque Balompié y del CD Los Caminantes, clubes en los que compitió en edad Cadete e Infantil, respectivamente.