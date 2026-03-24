El nuevo Pablo García, la alegría de Jesús Rodríguez y cuatro campeones de copa: España se tiñe de verdiblanco

Además de la presencia de Pablo Fornals en la concentración de la selección española absoluta, el Real Betis tiene a cinco canteranos ejercitándose esta semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

La cantera del Real Betis goza de un espectacular momento que no sólo se ve reflejado los recientes logros deportivos, la conquista de la Copa del Rey Juvenil o el cuarto ascenso seguido del Betis C. La prolífica producción de talento en la factoría de Los Bermejales se hace notar en estos días de parón de selecciones en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol y casa de la selección española.

Los canteranos Pablo García, Jesús Rodríguez, Manu González, José Antonio Morante, Migue Romero y Rubén de Sá siguen dando pasitos en su sueño de poder seguir los pasos que actualmente da el verdiblanco Pablo Fornals, que se encuentra cada día más cerca de jugar su primer Mundial y es uno de los siete internacionales del primer equipo en esta primera 'Ventana FIFA' de 2026.

Jesús Rodríguez y Pablo García se reencuentran en la selección española sub 21

Allí se entrenan, entre los convocados que se ejercitan con la selección sub 21, dos de las últimas perlas en ser esculpidas por el Betis: los atacantes Pablo García (19 años), con energías renovadas después de salir de su repentino ostracismo con el primer equipo marcando cuatro goles en tres partidos con el Betis Deportivo, y su amigo Jesús Rodríguez (20), traspasado el pasado verano al Como 1907 y encargado de poner la buena noticia en los primeros entrenamientos de la 'Rojita', constatando que en principio se ha quedado en un susto una lesión que pintaba fea.

El pasado domingo, el joven extremo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tuvo que ser retirado del terreno del juego en el minuto 37 durante el partido de la Serie A que su actual equipo, el Como, disputaba ante el Pisa SC. El exfutbolista del Betis se marchó del campo entre lágrimas y evidentes signos de dolor tras pedir el cambio por unas preocupantes molestias en la rodilla derecha.

Tras bajar las alarmas después de una primera exploración por parte del club italiano y en permanente contacto con la RFEF, Jesús Rodríguez -que en 2025 debutó con la absoluta- ha acudido finalmente a la llamada de David Gordo para participar en los partidos de clasificación para el Europeo sub 21 contra Chipre, en Larnaca el próximo viernes 27, y frente a Kosovo, el martes 31 en Alcalá de Henares (Madrid).

Cuatro campeones de la Copa del Rey Juvenil se ejercitan también estos días en Las Rozas

Además, cabe recordar que que el portero Manu González y el extremo José Antonio Morante han sido convocados por la selección española sub 19 para el torneo de la Ronda Élite que se jugará en Alicante entre el 25 y el 31 de marzo, valedero para la clasificación al Europeo de la categoría que se celebrará en Gales el próximo verano. Los flamantes campeones de la Copa Juvenil y titulares indiscutibles en el Betis Deportivo han sido citados por Paco Gallardo para los partidos en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm ante Eslovenia, mañana día 25 de marzo; Finlandia, el sábado 28; y Países Bajos, el martes 31 (todos a las 18:00 horas).

Asimismo, el seleccionador español sub 18, David Tenorio, ha citado a otros dos jóvenes futbolistas béticos como son el centrocampista Migue Romero y el atacante Rubén de Sá. Igualmente, tendrán que jugar un torneo de la Ronda 1 que se disputará en Croacia, con duelos frente al propio combinado balcánico (25-M), a Inglaterra (28-M) y a Bulgaria (31-M).

Sin tratarse de un canterano, no menos digna de mención es la presencia de Pablo Fornals -otro paso hacia el Mundial- entre los reclutados por Luis de la Fuente para los duelos amistosos que la selección absoluta afrontará ante Serbia, en La Cerámica el 27 de marzo, y contra Egipto, en el RCDE Stadium, cuatro días después. El '8' del Betis confía en volver a tener minutos como premio a su excelente temporada. Con su golazo de falta en San Mamés, ya suma siete tantos y seis asistencias en 41 partidos oficiales (2.940 minutos). La 'Roja', más Verde que nunca.