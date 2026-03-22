Jesús Rodríguez se retira lesionado y entre lágrimas en el Como de Cesc Fábregas

El delantero español se tuvo que marchar en el minuto 37 con ostensibles gestos de dolor en su rodilla derecha y podría haber dicho adiós a la convocatoria con la Selección española sub 21 de David Gordo

El Como de Cesc Fábregas le ha dado un auténtico baño de fútbol al Pisa al vencerle por 5-0. Los italianos, que con este triunfo se colocan cuartos con 57 puntos en la Serie A y siguen soñando con jugar la Champions League el próximo año, no pudieron celebrar una victoria completa ya que en el minuto 37 llegó la noticia negativa del encuentro.

Jesús Rodríguez, delantero español que llegó al Como de Cesc Fábregas el pasado verano procedente del Real Betis, se retiró lesionado pasada la media hora y con lágrimas en los ojos por problemas en su rodilla derecha.

Jesús Rodríguez, del que el Real Betis se guarda un pequeño porcentaje de una futura venta, tuvo un fuerte golpe en el minuto ocho con Felipe Loyola cuando las rodillas de ambos jugadores impactaron. Jesús Rodríguez siguió jugando pero parece que el dolor fue en aumento hasta que en el minuto 37 Cesc Fábregas tuvo que terminar retirándolo del campo.

Jesús Rodríguez podría decir adiós a la Selección española sub 21

Salvo milagro de unas pruebas que reflejen que lo que tiene Jesús Rodríguez es un simple golpe, lo más probable es que el delantero español de 20 años tenga que ser baja de la próxima convocatoria de la Selección Española sub 21 que dirige David Gordo.

No era nuevo Jesús Rodríguez en las convocatorias de la Selección española sub 21 ya que estuvo en el Europeo de 2025 con un gol y también es un habitual en las listas de cara a la clasificación para el Europeo de 2027. Precisamente Jesús Rodríguez había sido llamado para formar parte de la lista de 23 que se medirá a Chipre el próximo 27 de marzo y el 31 del mismo mes a la Federación de Kosovo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

El momento de Larrubia en la Selección española

Con la más que probable salida de Jesús Rodríguez de la lista de convocados de la Selección española sub 21 de David Gordo, se abre un abanico de posibilidades sobre quién puede ser el sustituto. Uno de los nombres que podría sonar con más fuerza es el del jugador del Málaga David Larrubia, que vive un gran momento de forma en el cuadro de Funes y que ya ha marcado nueve goles en lo que va de temporada.

Esta no es la primera baja que tiene la sub 21 tras la lista anunciada el pasado viernes. Este pasado sábado, la RFEF anunciaba la baja del central Jacobo Ramón y al mismo tiempo la inclusión en la lista de Sergi Domínguez.