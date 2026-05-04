Cesc Fàbregas enciende las alarmas en el Como y apunta a la Premier League: "Es la mejor liga del mundo"

El técnico, que tiene contrato hasta 2028 con el equipo de la Serie A, ha vuelto a dejar claras sus preferencias sobre la liga inglesa afirmando además que "siempre lo he tenido claro", tanto "como jugador, como entrenador y como aficionado"

El Como sigue en plena pelea con por acabar la temporada en puestos europeos. Tras el empate ante el Nápoles, los de Cesc Fàbregas se sitúan quintos en la clasificación de la Serie A con 62 puntos. Sin embargo, el futuro del técnico catalán sigue siendo una incertidumbre, pese a tener contrato hasta 2028 con el equipo italiano.

Por ello, Cesc Fàbregas se ha querido pronunciar sobre su futuro y su posible continuidad en el Como, dejando claro, entre otros temas, que "la Premier League es la mejor liga del mundo", aunque ha declarado la comodidad que siente en el equipo italiano.

Cesc Fàbregas revela que el COVID aceleró su salto a los banquillos

En una entrevista concedida a The Telegraph, Cesc Fàbregas ha afirmado que "si no hubiera sido por el Covid, no habría tomado la decisión de obtener mi licencia B (de la UEFA) y luego mi licencia A. Sin ese tiempo, no creo que hubiera podido estar listo tan pronto".

Por otro lado, Cesc Fábregas comentó su ida una vez cerrada su etapa en el mundo del fútbol y su llegada al Como: "Cuando tomé la decisión de venir a Como, sabía que estaba en la recta final de mi carrera como jugador. Realmente no me importaba dónde terminara. Solo quería terminar jugando. No en el banquillo, no en la lista de lesionados, nada de eso".

Cesc Fàbregas, contundente: "La Premier League es la mejor liga del mundo"

En este sentido, Cesc Fàbregas, que se adelanta a la recompra de Jacobo Ramón, recordó sus primeros meses en el Como: "Mi pasión se convirtió en trabajar con el Primavera (el juvenil del Como) los jueves. Un día, después de un partido, le dije a mi esposa que había jugado fatal. Jugué muy mal los últimos tres partidos de la temporada. Le dije: ‘Estoy jugando fatal, no disfruto entrenando, ¿qué estoy haciendo?’.

"Así que ahí fue cuando decidí dejarlo. Y luego, sí, estuve con el equipo sub-19 durante tres o cuatro meses y, después, tomé la decisión de ir al primer equipo".

Por otra parte, Cesc Fàbregas, que perdió con el Como dos encuentros seguidos en abril, zanjó la duda sobre cuál es para él la mejor liga del mundo: "La Premier League es la mejor liga del mundo. Siempre lo he tenido muy claro. Lo sentí como jugador, lo siento como entrenador, como aficionado. Podría estar aquí (en el Como) durante 10 años, y aún así se puede llegar a la Premier en 12 o 15 años".

Cesc Fàbregas recuerda anécdotas con Arsene Wenger y Antonio Conte

Por último, Cesc Fàbregas recordó con cariño la figura de Arsene Wenger: "Me manda mensajes después de los partidos, incluso cuando perdemos o cuando ganamos tras buenas actuaciones. Me da mucho ánimo".

Sobre Antonio Conte reflejó que "era la primera vez que alguien me decía dónde tenía que pasar el balón. Su forma de manejar las cosas era muy, muy estricta en ciertos aspectos. Me hizo ver muchas cosas nuevas y también aprendió a confiar en mí. Por eso le presté mucha atención".

Cesc Fàbregas se juega entrar Europa en tres finales con el Como

De esta manera, Cesc Fàbregas pone el foco en acabar la que es su segunda temporada en el Como, con el que aspira a poder clasificarse a Europa la siguiente campaña. Por delante, el equipo italiano tiene tres encuentros en los que debería de conseguir los tres puntos. Uno de ellos es el choque ante el Verona, del próximo domingo, que se sitúa penúltimo en la clasificación y ya está descendido matemáticamente.

Otro de los partidos que tiene por delante el Como de Cesc Fàbregas por delante es ante el Parma, que por su parte se encuenta en la duodécima posición de la tabla con 28 puntos. Por último, el técnico catalán cerrará su segunda temporada en la Serie A con la visita al Cremonense, que lucha por la salvación en la Serie A.