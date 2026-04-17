El Como de Cesc Fàbregas cae ante Sassuolo y se complica la Champions

El conjunto italiano pierde en Reggio Emilia en la jornada 33 de Serie A, se aleja de la Juventus en la cuarta plaza y queda presionado por la Roma en la lucha por Europa

Cesc Fàbregas durante el partido de la Serie A entre Sassuolo y Como 1907IMAGO

El Como 1907 de Cesc Fàbregas cayó 2-1 ante el Sassuolo en Reggio Emilia en la jornada 33 de la Serie A, en un duelo clave por los puestos de Champions League. El equipo italiano encadena un empate y dos derrotas que frenan su progresión.

La derrota deja al Como con 58 puntos, a dos de la Juventus, cuarta clasificada, y con la Roma acechando a solo un punto. Un escenario que complica seriamente sus aspiraciones europeas a falta de cinco jornadas.

Una primera parte decisiva que condena al Como

El partido quedó marcado desde los primeros minutos, con un Sassuolo más efectivo que golpeó en dos ocasiones antes del descanso. Volpato y Nzola pusieron en ventaja al conjunto local en tan solo dos minutos, tras adelantarse en el minuto 42.

El Como no logró reaccionar a tiempo y se vio superado en intensidad durante gran parte de la primera mitad, pagando caro sus errores defensivos.

Nico Paz mantiene vivo al equipo con otro gol decisivo

Antes del descanso, Nico Paz apareció para recortar distancias con un tanto de gran calidad en el tiempo añadido. El argentino firmó un remate de cabeza desde la frontal que sorprendió al portero rival, Stefano Turati. Además pudo empatar, pero su remate, tras la intervención del guardameta, se quedó sobre la línea, pasada la hora de partido.

Con este gol, suma ya 12 tantos y 6 asistencias en Liga, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato y el referente ofensivo del equipo.

Además, supera a Anastasios Douvikas como máximo goleador del Como esta temporada, confirmando su impacto en el proyecto, mientras se sitúa en la segunda plaza del ranking general, por detrás de Lautaro Martínez y sus 16 dianas.

El Como pierde terreno en la lucha por la Champions

El resultado supone un duro golpe en la clasificación. El equipo de Fàbregas se queda a dos puntos de la Juventus, que ocupa la última plaza de acceso a Champions League, y que aún tiene que disputar su duelo ante el Bolonia en el Juventus Stadium de Turín.

La situación se complica aún más con la presión de la Roma, que se sitúa a solo un punto y que también tiene pendiente su partido en esta jornada, frente al Atalanta, que abre la zona no europea a cinco puntos del Como. Este contexto convierte cada jornada restante en una final para un equipo que, hasta ahora, había sorprendido por su regularidad.

Cesc Fàbregas, ante el reto de recuperar la dinámica

El técnico español deberá encontrar soluciones para revertir la mala racha del equipo, que suma tres partidos consecutivos sin ganar, dejando atrás la racha de cinco victorias consecutivas lograda en Liga.

El Como ha perdido solidez en un momento clave, algo que está afectando directamente a sus opciones de mantenerse en puestos europeos. La capacidad de reacción será determinante en este tramo final de temporada, si no quiere perder la oportunidad de consolidar su proyecto tras un ascenso meteórico.

Un final de temporada marcado por la presión y la igualdad

Con cinco jornadas por disputar, la pelea por Europa en la Serie A está completamente abierta. La igualdad entre los equipos implicados deja poco margen de error. El Como sigue dependiendo de sí mismo, pero necesita reaccionar de inmediato para no descolgarse definitivamente de la lucha por la Champions.

El próximo partido ante el Genoa, equipo de media tabla, será clave para definir si el equipo puede mantenerse en la pelea o si este tropiezo marca un punto de inflexión en su temporada, pudiendo llegar al encuentro en puestos de Conference League.