Ancelotti critica a Italia al analizar las semifinales de Champions

El técnico italiano compara el nivel de las grandes ligas europeas con la Serie A, señala la pérdida de intensidad y destaca el crecimiento competitivo de España, Inglaterra, Francia y Alemania

Carlo Ancelotti ha analizado las semifinales de la Champions League y ha lanzado un mensaje contundente sobre la situación del fútbol italiano. El técnico, ahora seleccionador de Brasil, compartió su visión en una rueda de prensa en la que comparó el nivel de las grandes ligas europeas.

El entrenador italiano puso el foco en la pérdida de ritmo y solidez de la Serie A, en contraste con el crecimiento de otras competiciones, en un contexto donde Italia sigue sin protagonismo en la élite europea.

Ancelotti analiza el nivel de las semifinales de Champions League

El técnico destacó el alto nivel mostrado en los cuartos de final de la competición, con partidos marcados por la intensidad y el espectáculo ofensivo. “Atlético - Barcelona y Bayern - Real Madrid brindaron momentos emocionantes”, explicó, aunque también señaló que el elevado número de goles refleja errores defensivos.

Para Ancelotti, el fútbol actual se caracteriza por una presión constante que genera partidos abiertos, donde cualquier detalle puede cambiar el resultado, como ocurrió en la eliminatoria de Europa League entre Real Betis y Braga.

La crítica directa al fútbol italiano y su pérdida de identidad

El entrenador italiano fue especialmente crítico con la evolución de la Serie A en los últimos años. Según su análisis, el problema principal está en la falta de ritmo.

“La diferencia fundamental radica en el ritmo, tanto físico como mental”, aseguró, subrayando la pérdida de intensidad en la competición italiana.

Además, apuntó a una pérdida de identidad defensiva: “La excesiva atención a las tácticas ha distorsionado nuestras características históricas”, explicó, haciendo referencia a aquella generación dorada que inició en los 60´s con el ‘catenaccio’ de Helenio Herrera.

Las grandes ligas europeas marcan el camino competitivo

Ancelotti comparó el modelo italiano con el de otras grandes ligas. En Alemania, destacó la organización y el poder físico de los equipos. En España, puso en valor la calidad técnica y la posesión, señalando que algunos equipos han sabido adaptarse a estilos más competitivos.

También elogió la Premier League por su intensidad y ambiente, mientras que en Francia destacó la combinación de talento, físico y una cantera muy potente.

La ausencia de Italia en la élite europea preocupa

El contexto actual refuerza su argumento. Ningún equipo italiano ha alcanzado las semifinales europeas esta temporada, reflejando la pérdida de protagonismo del país en competiciones internacionales.

Además, la Selección italiana acumula desastres mundialistas, ausentándose durante tres ediciones consecutivas, lo que evidencia una crisis estructural. El propio Ancelotti insistió en la necesidad de recuperar el nivel competitivo perdido para volver a situarse entre las grandes potencias.

Un mensaje claro sobre el futuro del fútbol italiano

El técnico dejó una reflexión final sobre el rumbo que debe tomar Italia para recuperar su identidad futbolística. “O recuperamos la mentalidad defensiva o seguiremos sufriendo”, advirtió, destacando que el éxito no depende solo del ataque, sino también de la solidez atrás.

El mensaje de Ancelotti apunta a una reconstrucción profunda, en un momento en el que el fútbol italiano busca volver a competir al máximo nivel europeo, mientras que el ‘calcio’ vive uno de sus peores momentos históricos.

La Selección brasileña prepara el Mundial 2026

Mientras tanto, Ancelotti ultima sus decisiones para formar la lista definitiva que representará a Brasil en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde el combinado carioca debutará el 14 de junio ante Marruecos.

Antes de ello, el técnico italiano dispondrá de dos amistosos de preparación ante Panamá y Egipto, los días 31 de mayo y 7 de junio respectivamente. Estas serán auténticas pruebas de fuego para una Selección que sembró dudas en el último parón tras perder ante Francia (1-2).