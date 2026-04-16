Así quedan las semifinales de la Europa League tras las dolorosas eliminaciones del Real Betis y Celta en los cuartos de final

Los cuartos de final de la Europa League llegan a su fin con pesadilla para los equipos de LaLiga. Real Betis y Celta de Vigo fueron dolorosamente eliminados por SC Friburgo y SC Braga respectivamente

Finaliza la ronda de cuartos de final de la Europa League tras haberse disputado los cuatro duelos de vuelta, en una tarde-noche para el recuerdo en diversas ciudades europeas, que ven como sus equipos están a un último paso de la ansiada final de Estambul, mientras que en España queda un amargo recuerdo.

El Celta no fue rival para el Friburgo, mientras que el Real Betis sufrió una durrísima remontada a manos del Braga en La Cartuja. España se queda sin representación en una Europa League donde Aston Villa y Nottingham Forest completan las semifinales.

Celta 1-3 Friburgo (1-6)

El Celta se despidió de la Europa League con una derrota clara en Balaídos, superado sin discusión por un Friburgo que volvió a marcar diferencias y cerró la eliminatoria con un global abrumador. El equipo alemán impuso su físico, orden y eficacia ante un rival sin respuestas, incapaz de generar peligro y demasiado condicionado por la ausencia de protagonismo de Iago Aspas.

El partido quedó sentenciado antes del descanso con los tantos de Igor Matanovic y Suzuki, que ampliaría su cuenta tras la reanudación. El Celta solo reaccionó tímidamente en el tramo final, donde Swedberg maquilló el marcador. La eliminatoria deja al descubierto la distancia actual entre el conjunto gallego y la élite europea.

Real Betis 2-4 Braga (3-5)

El Betis se quedó a las puertas de las semifinales tras un partido que se le escapó de forma inesperada ante el Braga, que remontó el partido y la eliminatoria. Los verdiblancos dominaron con claridad la primera mitad, impulsados por los goles de Antony y Abde Ezzalzouli, pero un tanto de Pau Víctor antes del descanso cambió el pulso del encuentro.

En la segunda parte, el equipo portugués fue otro. Aprovechó los errores locales y remontó con los tantos de Carvalho, Ricardo Horta desde el punto de penalti y Gorby. El Betis, irreconocible tras el descanso, no encontró reacción y acabó cediendo una eliminatoria que tenía encarrilada.

Nottingham Forest 1-0 Oporto (2-1)

El Nottingham Forest firmó una noche histórica y se metió en semifinales tras eliminar al Oporto, regresando a esta ronda europea más de cuatro décadas después. El partido se rompió muy pronto: la expulsión de Bednarek y el gol inmediato de Morgan Gibbs-White dejaron la eliminatoria muy de cara para los ingleses, que supieron gestionar la ventaja con oficio.

Sin embargo, el Oporto no se rindió y, pese a jugar con diez, puso en aprietos al conjunto local. Rozó el empate en varias ocasiones, incluso con dos disparos al larguero, pero se topó con la falta de acierto y la solidez defensiva rival. El Forest resistió y selló un pase tan sufrido como inolvidable.

Aston Villa 4-0 Bolonia (7-1)

El Aston Villa no dio opción al Bolonia y selló su pase a semifinales con una actuación contundente, resuelta prácticamente antes del descanso. El equipo inglés dominó desde el inicio y encontró premio pronto con el tanto de Ollie Watkins, en una primera mitad en la que también destacó Morgan Rogers, pese a fallar un penalti.

Lejos de venirse abajo, el Villa mantuvo el ritmo y amplió la ventaja con los goles de Emiliano Buendía y el propio Rogers. Tras el descanso, el conjunto de Unai Emery bajó revoluciones, pero aún tuvo tiempo de redondear la goleada con un tanto final de Ezri Konsa.