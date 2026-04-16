Iago Aspas, tras la eliminación del Celta de Vigo, responde a la gran incógnita sobre su futuro: "Lo que tenga que venir, ya vendrá"

El capitán del cuadro gallego asumió la superioridad del Friburgo este jueves y no dio demasiadas pista sobre si puede ser su última temporada defendiendo los colores celestes en Balaidos

El Celta de Vigo tenía este jueves una complicada tarea en la vuelta de cuartos de la Europa League ya que tenía que remontar un 3-0 en contra ante un Friburgo muy en forma. El Friburgo no tardó en demostrar que es un equipo muy bien armado y un claro aspirante al título de Europa League con un 0-2 al descanso. En el segundo tiempo salió el capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas. El de Moaña tenía toda una segunda parte para tratar de al menos, darle una victoria a los suyos. Ni el ni el resto del Celta de Vigo pudo hacer más y solo Swedberg pudo maquillar el resultado en el último minuto para el definitivo 1-3.

Con esta derrota, Iago Aspas y el resto del Celta de Vigo se fue a uno de los fondos para cantar junto a una grada que no dejó de animar. En los ojos de Iago Aspas se vio la emoción a través de la realización de televisión y a los 39 años con los que contará la próxima temporada, no es descabellado que el capitán del Celta de Vigo haya vivido su último partido en Europa con los vigueses. Iago Aspas fue preguntado por este aspecto y por el propio encuentro por parte de los compañeros de DAZN.

El posible último partido de Iago Aspas con el Celta de Vigo en Europa

Iago Aspas prefirió apostar por disfrutar lo que queda de temporada con el Celta de Vigo y a partir de ahí ver lo que vendrá cuando fue cuestionado sobre una posible retirada: "Pues no lo se, por ahora a seguir disfrutando del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá". Iago Aspas recordó cuando en octubre el Celta de Vigo le rindió un homenaje y el equipo estaba en puestos de descenso y sin ganar en la fase liga de la Europa League: "Nosotros hemos tenido dos o tres llegadas, no hemos finalizado. La primera que han tenido ellos han metido un golazo por la escuadra. Han sido superiores a nosotros, me voy orgulloso de mis compañeros, de la gente. Recuerdo aquí en octubre cuando se me hizo el homenaje llevábamos siete u ocho partidos sin ganar en la Liga, íbamos casi en el descenso, el primer partido en Europa lo habíamos perdido y yo nunca bajé los brazos ni tiré la toalla".

Se reiteró Iago Aspas en el orgullo que tiene con el Celta de Vigo, con los compañeros, el cuerpo técnico y la afición que este jueves llenó Balaídos: "Por eso te digo, que estoy orgulloso de entrenar día a día con estos compañeros, el maravilloso cuerpo técnico que tenemos. Esta afición... es el tercer partido seguido que perdemos en casa, a mi me llena de orgullo... llevo yo que se, 300 partidos, doscientos y pico para volver a jugar en Europa. Espero que la próxima vez no tardemos tanto en volver a disfrutar de un partido de competición europea en Balaídos y eso nos pasa por el siguiente fin de semana, no este que es la final de Copa, sino en los siete partidos que nos quedan, disfrutar, hacer ese fútbol alegre que hacemos pues para volver a seguir disfrutando de la competición europea".

El Celta de Vigo quiere volver a la Europa League

El Celta de Vigo tendrá que pelear las siete jornadas que le quedan de LaLiga EA Sports para tratar de volver a conseguir un billete para jugar la Europa League el próximo curso. Los gallegos son ahora mismo sextos tras el Real Betis. Iago Aspas apostó por pelear en el tramo final de temporada para que la competición europea vuelva a estar en el Celta de Vigo el próximo año: "Nos quedan siete jornadas, desde el domingo que volvemos a entrenar. Seguir trabajando, seguir mejorando las cosas que no estamos haciendo bien, luchando cada día para volver a la senda de la victoria y que volvamos a Europa otra vez".

Por último y volviendo sobre la derrota ante el Friburgo, no escondió Iago Aspas la decepción que supuso el caer ante los alemanes y de paso recordó la superioridad de los alemanes durante toda eliminatoria: "Por supuesto que es una decepción, todos teníamos muchas esperanzas puestas en este partido. Sabiendo la dificultad que lo vivimos en el partido de ida y la efectividad en el día de hoy pero bueno, ha sido un pasaje precioso, la Europa League. Después de ocho temporadas... los compañeros son muchos muy jóvenes no han sabido por todo lo que hemos tenido que pasar. Ahora estamos viviendo un momento perfecto de fútbol y de comunión con la afición... espero que eso no se pierda en el futuro".

Iago Aspas, una leyenda del Celta de Vigo

Iago Aspas ha jugado este jueves su partido número 28 en la Europa League, en la que ha participado con el propio Celta de Vigo y con el Sevilla, con el que llegó a ser campeón en la campaña 2014/15. Más allá de esto, Iago Aspas sabe lo que es jugar en Segunda división con el Celta de Vigo por lo que el de Moaña valora doblemente que los vigueses hayan estado esta temporada en Europa. Iago Aspas no jugaba en competición europea con el Celta de Vigo desde la 2016/17 y en la emoción de este jueves tras caer ante el Friburgo se ha visto mucho de ese sufrimiento del capitán vigués.