Balaídos contará con casi 800 nuevos asientos para empezar la temporada

Siguen avanzando los trabajos de la obra del estadio que está previsto que alcancen un aforo de 31.000 espectadores a finales de año

El estadio de Balaídos contará con casi 800 localidades más de cara al inicio de la nueva temporada que vivirá el Celta de Vigo, en la que nuevamente competirá en la Europa League. Asientos que el cuadro gallego va ganando dentro de la reforma del estadio que se viene viviendo y que afecta a la grada de Gol.

Aunque no será hasta finales de año cuando se alcance la cifra de los 31.000 espectadores con la nueva grada de Gol acabada, ya para la nueva temporada se podrá tener un aforo mayor al que se terminó el curso en Balaídos. Concretamente serán 792 localidades con la instalación de las cinco primeras filas de Gol Bajo, donde irán los nuevos asientos.

Abel Caballero anunciaba los 792 asientos para Balaídos

Lo ha explicado este viernes Abel Caballero, alcalde de Vigo. "Dispondremos de 792 asientos que podrán ser utilizados desde el inicio de la próxima temporada, los ponemos a disposición del Celta", ha asegurado. La instalación de estas nuevas butacas arrancarán a mediados de junio y está previsto que puedan utilizarse para la nueva campaña que arrancará a mediados de agosto.

Dentro de las obras, fueron retirada las localidades de la grada supletoria de Gol que acompañó al Celta de Vigo hasta el cierre de la campaña con el partido contra el Sevilla FC. Ahora se colocan las cinco filas nuevas que ofrecen esos casi 800 asientos para los aficionados en la nueva campaña del cuadro gallego. Todo mientras sigue la construcción de la grada, cuya previsión para estar finalizada será a final de este 2026.

Los nuevos asientos mejoraran la calidad de visión del terreno de juego en una grada de Gol que, una vez terminada, podría tener capacidad para casi 7.000 espectadores. Se van conociendo noticias nuevas positivas de esta obra que iba estar culminada para febrero de 2027 y que ahora está previsto que termine algún mes antes.

Todo encaminado para que Balaídos sea sede del Mundial 2030

"A finales de este año, la grada de Gol estará acabada. Por tanto, el próximo año tendremos un Balaídos con 31.000 espectadores de capacidad", decía hace algunas semanas Abel Caballero quien ahora anunciaba también los señalados 792 asientos nuevos. Hay que recordar que todo está enmarcado en la idea de que el estadio sea una de las sedes del Mundial de 2030 que tendrá a España como uno de los países organizadores.

Además de las mejoras propias para el estadio, el hecho de que Balaídos vaya ganando en calidad y capacidad supone un aporte para el Celta de Vigo. Entre otras cuestiones dispondrá de más opciones de entradas para los partidos del equipo, mayores ingresos. Todo en un año muy ilusionante para los de Claudio Giráldez.

Hay que recordar que, por segunda temporada consecutiva, el Celta de Vigo disputará la Europa League. Un hito histórico que ilusiona a los aficionados que de nuevo vivirán una temporada con tres competiciones. Además está previsto que a lo largo del curso vayan haciéndose palpables las novedades y el crecimiento de Balaídos y las obras vayan dando paso a la nueva grada.