Abel Caballero sitúa en finales de año la finalización de la grada de Gol de Balaídos

El alcalde de Vigo se refiere a los trabajos del estadio y adelanta ligeramente los plazos para la finalización de la actual obra

Además de lo deportivo, uno de los asuntos capitales en el Celta de Vigo tiene que ver con el estadio de Balaídos y sus obras. Un asunto al que se refirió Abel Caballero, alcalde de Vigo, que situó en finales de año la finalización de la Grada de Gol.Se trata de un plazo ligeramente menor al estimado que se iba a febrero de 2027.

"A finales de este año, la grada de Gol estará acabada. Por tanto, el próximo año tendremos un Balaídos con 31.000 espectadores de capacidad", explicó Abel Caballero sobre las obras de Balaídos, que son financiadas en gran parte por el Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra.

"Este martes, viendo el partido del Celta y estando allí, ya visualmente se ve que la grada está en niveles elevadísimos. Las estructuras de hormigón en las que se van a instalar los asientos ya están en gran medida establecidas y, a principio de verano tendremos la grada construida sin cubierta", comentó el alcalde de Vigo, que estuvo presenciando el partido entre el cuadro gallego y el Levante.

No será la última obra en Balaídos

Una vez finalizada las obras de la grada de Gol el estadio alcanzaría la cifra de los 31.000 espectadores y daría un aspecto más completo al estadio que comenzó su reforma global en hace ya algunos años. Todo mientras en este tiempo el Celta no ha dejado de disputar sus partidos como local en Balaídos.

Claro que no todo acabará ahí, ya que se tiene la mente puesta en nuevas actuaciones con vistas al Mundial del año 2030 que, entre otros países, acogerá España. Y es que la grada de Tribuna de Balaídos también será agrandada para adecuarse a las exigencias de un evento como el citado del año 2030.

Un partido para acabar la temporada en Balaídos

El estadio de Balaídos aún debe celebrar un partido más esta temporada. Será en la última jornada cuando el cuadro de Claudio Giráldez, tras visitar al Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés este domingo, reciba al Sevilla FC. Un encuentro en el que podría estar en juego el billete para poder jugar en Europa la temporada que viene.

Tanto en ese partido como en los primeros del curso 26/27 estarían aún las obras de la nueva grada de Gol de Balaídos. Según los cálculos del alcalde antes de la segunda vuelta podría estar completada.