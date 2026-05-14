Los cinco imprescindibles de Claudio Giráldez

Radu, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Sergio Carreira e Ilaix Moriba son los jugadores con más participación en el equipo esta temporada

La temporada va llegando a su fin para el Celta de Vigo y aparece la acumulación de minutos. Un repaso por los números de los jugadores que más ha utilizado Claudio Giráldez hasta la fecha. Un dato llama la atención es que hay cinco futbolistas superan la barrera de los 3.000 minutos en lo que va de campaña.

Es verdad que las lesiones han marcado lo que algunos han podido jugar más o menos, luego también hay casos especiales como Iago Aspas que, más allá de lo que actúe porque Giráldez lo haya dosificado, es un futbolista especial. En cualquier caso, por el reparto de minutos, Radu, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Sergio Carreira e Ilaix Moriba se podrían considerar los imprescindibles del técnico.

El que más minutos de largo ha jugado esta temporada es Radu. El único que incluso sobrepasa los 4.000 minutos. Concretamente son 4.320 los del portero rumano que ha mostrado garantías bajo palos en el Celta esta temporada. El meta llegado el pasado verano a Balaídos ha participado en 48 partidos, una cifra que revela su peso en el equipo.

Marcos Alonso, el que más juega de los futbolistas de campo

Marcos Alonso, por su parte, es el segundo más usado por Giráldez, el primero de los futbolistas de campo. Son 3.579 para el madrileño que se ha convertido en un fijo en la zaga de tres planteada por el técnico. Experiencia y buena salida de balón para un jugador de la máxima confianza de Giráldez.

Otro defensa es el tercer futbolista más utilizado por Giráldez esta temporada. Se trata de Javi Rodríguez, que se fue hasta los 3.453 minutos con el Celta. También un jugador muy del gusto del entrenador que ha tomado galones. Cuarto es otro canterano, en este caso Sergio Carreira, con 3.335 minutos. Un habitual del carril izquierdo, pese a que las rotaciones por la acumulación de partidos de la temporada. Cierra el quinteto b El primero de los no defensas en este apartado y referente del cuadro gallego en la medular en muchos de los compromisos.

Ya por detrás de ellos aparecen varios jugadores que no alcanzan la barrera de los 3.000 minutos pero que son habituales en las alineaciones y esquemas de Claudio Giráldez. Óscar Mingueza (2.893), Borja Iglesias (2.577), Carl Starfelt (2.394), que a buen seguro si no fuera por su lesión estaría mucho más arriba, Ferrán Jutglá (2.198) y Miguel Román (2.004) completan la lista de los diez más usados por el entrenador del Celta de Vigo.