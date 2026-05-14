Pendientes de Ilaix Moriba

El centrocampista no estuvo ante el Levante por problemas en la rodilla y queda por saber si podrá regresar ante el Athletic de Bilbao

Ilaix Moriba es uno de los futbolistas fundamentales en los esquemas del Celta de Claudio Giráldez. El centrocampista estuvo ausente este martes en la derrota frente el Levante en Balaídos y ahora queda por volver si regresa para el trascendental partido del cuadro gallego contra el Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés.

"Espero que sí. Tiene molestias en el tendón rotuliano desde hace varias semanas y cuando se juntan muchos partidos, es difícil para él ahora mismo estar", advertía Claudio Giráldez sobre Ilaix Moriba en referencia al citado duelo con el Athletic de Bilbao de la penúltima jornada. "Va a depender de cómo le baje la inflamación", añadía.

El Celta de Vigo ya prepara el encuentro frente al Athletic de Bilbao donde necesita refrendar las extraordinarias sensaciones que ha mostrado fuera de casa. Estadios como el Santiago Bernabéu o el Metropolitano fueron asaltados por el cuadro vigués que ahora pretender hacer lo mismo en el Nuevo San Mamés. El concurso de Ilaix Moriba ayudaría.

Ilaix Moriba, el quinto jugador más utilizado

Tanto como que es el quinto futbolista más utilizado por Claudio Giráldez esta temporada. Tras Radu, Marcos Alonso, Javi Rodríguez y Sergio Carreiras, va Ilaix Moriba que alcanza la cifra de 34 partidos disputados con el Celta de Vigo, entre las distintas competiciones, y se va a los 3.329 minutos sobre el terreno de juego.

Giráldez quiere mimar a los suyos y de ahí que diera descanso al guineano contra el Levante. Hugo Sotelo y Fer López fueron los componentes del mediocampo gallego ante los granotas. Un partido del que quiere pasar página pronto para centrarse en el choque contra el Athletic de Bilbao.

Duelo clave contra el Athletic de Bilbao

Hay que recordar que los vascos están a 6 puntos del Celta de Vigo cuando restan por disputarse 6 precisamente. Después del partido de ida, que acabó con victoria gallega por 2-0, el golaveraje sonríe para los de Giraldez que pueden descabalgar definitivamente a los rojiblancos este domingo en la penúltima jornada. Más cerca está el Getafe que, tras ganar al Mallorca, se ha situado a dos puntos y amenaza el sexto puesto que la temporada que viene daría derecho a jugar la Europa League.

El de Ilaix Moriba no es el único nombre que plantea dudas para el domingo. Para el partido podría unirse otro centrocampista. Matías Vecino. El uruguayo ha estado en el dique seco semanas atrás por una rotura de bajo grado en el aductor derecho. Dos centrocampistas que pueden condicionar el once que presente Giráldez.