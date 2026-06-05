El cariño de Borja Iglesias a Iago Aspas: "Si para la gente que disfruta de fútbol es especial, imagínate para los que lo tenemos dentro"

El Panda se deshace en elogios hacia la leyenda de la entidad gallega y desvela algunos detalles de cómo el vestuario le apretó al de Moaña para que renovara y siguiera

Borja Iglesias volverá a compartir delantera del Celta de Vigo la temporada que viene con Iago Aspas, después de que la leyenda celeste decidiera prolongar un año más su estancia en los terrenos de juego. Algo muy especial para el celtismo, también para el propio Panda que se ha deshecho en elogios hacia su compañero y lo que supone dentro y fuera del campo.

"Si para la gente que disfruta de fútbol tener a Iago es especial, imagínate para los que lo tenemos dentro", ha explicado Borja Iglesias en unas palabras que aparecen dentro de una entrevista dentro del canal del propio Panda en Youtube. "Para mí Iago es leyenda de un club obviamente pero trasciende más de eso. Hacia el resto de clubes transmite un cariño y amor al club de su vida", completa el delantero internacional.

Borja Iglesias resalta el compromiso de Iago Aspas con el Celta de Vigo

El Panda, además, recuerda el compromiso de Iago Aspas. "Ha estado en las buenas, en las malas, siempre al cien por cien y está. Da igual que juegue los 90 minutos o que no salga al campo. Él de manera natural lidera desde su forma de ser. Eso me parece fantástico. No necesita hacer nada más que ser él mismo. Tenerle en el día a día y disfrutarlo de una manera natural en un entrenamiento es gozada que muy pocos privilegiados los vivimos", ha explicado.

Borja Iglesias habla de Iago Aspas de conocerlo en distintos momentos: "Yo he coincidido con Iago Aspas aquí en el Celta en la primera etapa, en la selección... el poder jugar al lado de él, poderlo acompañarlo... Lo bonito del Celta en estos momentos es que todos acompañamos a Iago en un momento de su carrera más avanzado, donde él es más madura en el juego, en el entendimiento de cualquier rol en el vestuario".

Borja Iglesias revela que el vestuario le dio la brasa a Iago Aspas para que renovara con el Celta de Vigo

También ha desvelado Borja Iglesias cómo todos los compañeros querían que Iago Aspas siguiera en los terrenos de juego. "Llevamos todos seis meses dándole le brasa para ver si renovaba. Los últimos meses lo hemos dejado más tranquilo, porque era una decisión que tiene que tomar él. Va ser bonito, porque logramos otra vez clasificarnos para jugar Europa, pero es más bonito también poder vivir otro año con Iago", asegura el Panda.

Otro asunto del que habló Borja Iglesias es de su propio momento y cómo vive ahora su profesión y el Celta. "Me veo con más poso. Venía de una época compleja a nivel profesional. Hay momentos y estados de forma emocionales. Ahora estoy disfrutando de una más tranquila, sin la presión de tener que demostrar nada hacia mí mismo. Estoy en ese momento que disfruto mucho", indicó.

Por otro lado, Borja Iglesias se refiera al momento que vive el Celta a nivel colectivo. "Existe un momento de comunión entre el club, la plantilla y la afición. Es difícil es de general. Esto no siempre pasa y lo estamos cuidando al máximo. Este año hubo momentos duros, como el día de la eliminatoria del Friburgo, pero la gente nos dio energía para afrontar lo que quedaba".