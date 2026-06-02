Aleix Febas y el detalle de Iago Aspas cuando fichó por el Celta: "Fue el primero que me felicitó por privado"

El nuevo jugador del Celta de Vigo ha sido presentado y ha hablado de Europa, el estilo de Claudio Giráldez y su deseo de seguir creciendo como razones de su fichaje

Aleix Febas, que se ha convertido en el primer fichaje del mercado de verano para el Celta de Vigo, ha desvelado un curioso detalle que tiene ver con la figura de Iago Aspas y el peso del capitán. El de Moaña, que renovó hace algunas semanas y con el compartirá equipo, felicitó al exjugador del Elche por privado.

Un detalle que Aleix Febas ha comentado en la rueda de prensa de este martes en la que ha sido presentado como futbolista del Celta de Vigo hasta el verano de 2029. "Cuando firmé, fue el primero que me habló por privado para felicitarme por el fichaje", ha explicado el centrocampista sobre Iago Aspas.

Aleix Febas quiere progresar con su fichaje por el Celta de Vigo

Después de su gran año en el Elche, Aleix Febas quiere seguir progresando y dar un paso más con el Celta de Vigo. "Tengo ganas de demostrar que no solo es cosa de un entrenador o de un equipo y que puedo seguir siendo el mismo. Me ha costado llegar a Primera, pero quiero seguir progresando, quiero seguir creciendo. Me siento bien tanto físicamente como mentalmente y creo que tengo margen de mejora", ha manifestado el nuevo jugador celtiña.

Entre otras cuestiones, para Aleix Febas pesó el hecho de que el Celta de Vigo juegue la temporada que viene la Europa League. "Europa pesa y el club viene en un crecimiento importante los últimos años", ha indicado el centrocampista que ha agregado: "El Celta es un equipo con ambición, que quiere seguir creciendo. Me siento bastante acorde al proyecto".

También ha explicado Aleix Febas cómo ha vivido estos últimos meses, donde acababa contrato con el Elche y tenía distintas opciones de futuro: "Mi agente me informaba de los posibles equipos que había interesados y el Celta es verdad que llevaba un tiempo detrás de mí, pero le dejé claro a mi representante que hasta acabar la temporada quería estar centrado en el objetivo de la salvación con el Elche. Agradecerle al Celta la paciencia que han tenido para esperar a que yo tomara la decisión. Unos meses atrás ya me dijo mi agente que había interés".

Aleix Febas defines sus cualidades y dice que encaja en el modelo de juego de Claudio Giráldez

Aleix Febas también fue cuestionado por sus cualidades futbolísticas y lo que le puede aportar al conjunto de Claudio Giráldez. "Soy un jugador dinámico. Lo que me hace más diferente es que de mediocentro conduzco bien el balón, rompo líneas. Creo que también soy agresivo e intuitivo en defensa. He mejorado mucho en ese sentido, ahora soy más completo. Parece que solo juego bien con balón, pero también me siento cómodo a la hora de defender", ha expresado.

Finalmente Aleix Febas, que ha dicho que se siente "muy identificado" con la idea de fútbol de Claudio Giráldez, se ha referido a los objetivos de la temporada con el Celta de Vigo: "Hacer una buena liga es lo principal, este año ya hemos visto que está muy dura e igualada. Ese es el primer objetivo. A partir de ahí, si podemos soñar con cosas grandes como hacer una buena Liga Europa o una buena Copa del Rey, pues mucho mejor. Pero vamos poco a poco".