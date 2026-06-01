Marián Mouriño le pone un "10" a la temporada del Celta de Vigo

La presidenta de la entidad gallega analiza el curso en el que por segunda vez seguida se clasifica para la Europa League y valora el trabajo de Claudio Giráldez y la apuesta por la cantera

Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, hizo balance de la temporada del conjunto gallego que terminó con la clasificación por segundo año consecutivo para la Europa League. "Quién me iba a decir que íbamos a llegar a cuartos de la Europa League con un entrenador en su primer año en Europa y muchos jugadores viviendo por primera vez tres competiciones", ha explicado la presidenta que ha calificado la campaña de los suyos con un "10".

La presidenta ha realizado esta valoración en una entrevista en Europa Press. "No es casualidad. Es un trabajo de muchos años y Claudio ha sido valiente dándoles oportunidades y confianza. No solo a jugadores que ya conocía, sino también a otros que vienen por detrás", ha añadido Marián Mouriño que ha seguido dándole valor al trabajo que viene realizando su entrenador y la apuesta por la cantera. En esa idea ha insistido: "Todo se trabaja en 360 grados para que los chavales puedan llegar arriba".

Marián Mouriño y la cantera

Así, Marián Mouriño se mostraba contenta por el momento que vive el Celta: "Muy orgullosa de este Celta que hemos hecho desde hace dos años y medio, desde que soy presidenta oficialmente". La verdad es que repetir Europa y volver a ‘voltar’, como le llamamos en este eslogan de volver a Europa, con chicos de la casa además, en su mayoría, es un orgullo y una identidad que nos representa allí donde vamos".

Además, la presidente del Celta reparó en algunos nombres propios. Es el caso de Iago Aspas y su renovación. "Lo convencimos para que estuviera un año más y le dimos ese cariño, para que se sintiera cómodo y para ir despidiéndonos de él poco a poco, asimilando todos que este es su último año. Nos va a costar a todos un Celta sin Iago Aspas", ha manifestado Marián Mouriño.

La presidenta y el cariño a Borja Iglesias y Javi Rodríguez

También tuvo palabras para Borja Iglesias, ya concentrado con la selección española y que estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Borja se lo merece. Ha hecho 14 goles, ha rendido de manera espectacular y transmite los valores del club", ha comentado la presidenta que se refirió a Javi Rodríguez, que está en el grupo de apoyo de la selección española: "Lo de Javi es una sorpresa muy merecida, porque ha tenido un rendimiento espectacular y representa perfectamente el trabajo de cantera".

En su repaso a la actualidad del Celta de Vigo la presidenta reparó en el estadio de Balaídos y las obras para que el escenario esté previsto para el Mundial del año 2030 Un asunto en el que se viene trabajando desde hace tiempo con vistas al futuro. "Balaídos 2030 supone ese crecimiento en infraestructuras que necesita el club. Veo estadios de 40.000 espectadores en equipos con los que queremos competir y pienso que, o crecemos, o el club no podrá hacerlo. Un estadio mundialista de 40.000 sería muy bueno para Vigo y también para el Celta".