Claudio Giráldez, el consejo a Koke y su intento con De Gea: "Se la he tirado alguna vez"

El técnico del Celta y el capitán del Atlético de Madrid fueron compañeros en el Atlético de Madrid B y todavía conservan la amistad, además de con muchos otros como David de Gea, al que ha intentado llevarse a Balaídos...

A sus 34 años y tras 740 partidos con el Atlético de Madrid, la afición rojiblanca está expectante para saber qué pasara con el futuro de Koke y si renueva una temporada más con el conjunto colchonero, aunque de momento tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Poco antes de final de temporada, el capitán del Atleti se reencontró con Claudio Giráldez, técnico del Celta pero con quien coincidió en la cantera colchonera, con motivo del Atlético de Madrid-Celta en el Metropolitano.

Se les pudo ver a ambos charlando un buen rato amigablemente y hoy el preparador del Celta ha desvelado parte de lo que se dijeron ese día, que iba encaminado a su renovación. "Que renueve, que siga jugando. De hecho, cada vez juega mejor. Se ha reinventado, jugando cada vez más atrás. De aquella jugaba más de ocho, a construir el juego. Es muy fiable, muy inteligente. Es una persona que se cuida muchísimo. Se ha preparado mucho para poder mantenerse mucho tiempo en la élite. Ha vivido por y para el fútbol desde niño. Se merece toda la carrera que ha tenido", admitía Giráldez en una entrevista al diario As.

De hecho, no duda en reconocer que era el jugador más talentoso de esa hornada. "Era un espectáculo. A los 16 años jugaba conmigo. Lo subieron a hacer la pretemporada y nunca más bajó. Era titular indiscutible. Un ordenador jugando, un futbolista con mucha personalidad, muy listo y muy buen chico. Aún tengo relación con él".

En aquel equipo también hubo otros muchos jugadores que luego hicieron carrera en el fútbol. "Koke, De Gea y Álvaro Domínguez, que también jugó en el primer equipo y después lo dejó por problemas de corazón. En ese equipo también estaba Regalón, que jugó en Primera con el Numancia; Rubén Pérez, en el Dépor; y Héctor Núñez, en el Tenerife. Se me olvida alguno muy bueno y voy a quedar fatal...", bromea el de Porriño.

El fichaje de De Gea para el Celta

También fue cuestionado Giráldez sobre si no ha aprovechado su contacto con David de Gea para llevárselo al Celta, aunque no ha tenido éxito. "Se la he tirado alguna vez. Nos llevamos muy bien y hablamos bastante. Lo teníamos muy acogido de aquella, era como nuestro protegido porque era muy niño y estaba llamando mucho la atención. Conozco a su familia. Es uno de los porteros más influyentes del fútbol español en los últimos años. Me alegro que todavía siga jugando y haciendo partidos tan buenos en la Fiorentina", ha explicado.