Koke no despeja su futuro en el Atlético de Madrid: "Hablaremos cuando haya que hablar"

El capitán del Atlético de Madrid no quiso hablar de su futuro en el conjunto rojiblanco. Desde la pasada campaña, Koke renueva año a año su contrato y tiene libertad para elegir su futuro

El futuro de Koke en el Atlético de Madrid sigue en el aire. El veterano centrocampista del conjunto rojiblanco dio una patada adelante a su futuro al ser preguntado por ello tras la derrota en semifinales de la Champions League ante el Arsenal. El capitán colchonero cumple contrato en junio. Desde la pasada campaña, Koke renueva año a año su contrato con el Atlético de Madrid y tiene libertad para elegir su futuro.

Koke Resurrección expresó sobre su futuro en el conjunto rojiblanco, tras la eliminación en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, que hablará de ello "cuando haya que hablar". "Hablaremos cuando haya que hablar", contestó en declaraciones a ‘Movistar’, en la última pregunta del entrevistador. A día de hoy, todavía no hay acuerdo entre el conjunto rojiblanco y Koke, que cumplió 34 años en enero.

El futuro del Atlético de Madrid según Koke: "El grupo va a seguir peleando por cosas muy importantes"

En otro orden de cosa y en relación al futuro del Atlético de Madrid, Koke destacó que la temporada ha sido "muy ilusionante, sobre todo en Copa y en Champions". "En Liga no hemos sido regulares, no hemos estado al nivel que debíamos estado, podíamos haber estado mejor. Y hemos sido muy regulares, sobre todo en Copa, que estuvimos muy cerca de ganar, y aquí hemos estado a puntito de pasar a la final de Champions", afirmó. "Este grupo está creciendo con un montón de gente muy joven y seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes", continuó Koke.

Koke asegura que el vestuario del Atlético de Madrid está "jodido"

Sobre la derrota del Atlético de Madrid, Koke aseguró que el vestuario está "muy jodido". "Muy dolidos, muy jodidos, pero orgullosos de mi equipo, de mi gente. Lo hemos dado todo. Hemos tenido ‘chances’ de hacer goles. No ha querido entrar, en el partido de ida pasó lo mismo. Les hemos puesto contra las cuerdas en muchos momentos de la eliminatoria. El fútbol es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros y justo vencedores de pasar”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’ en Londres. "En el Metropolitano y aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio y luego para empatar el partido. Es fútbol. Hay que ser contundentes en las dos ��reas, han encontrado el gol y han sido contundentes", sentenció el capitán del Atlético de Madrid tras una amarga noche en Londres.