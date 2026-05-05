Arsenal 1-0 Atlético de Madrid: Los detalles desvanecen el sueño colchonero de la final

Un gol de Saka justo antes del descanso decanta un partido y una eliminatoria igualada, llena de rigor táctico y física que acaba cayendo del lado del conjunto de Mikel Arteta

No habrá cuarta final para el Atlético de Madrid. El sueño colchonero de estar el próximo día 30 en Estambul se desvaneció este martes en Londres después de un reñido partido ante el Arsenal que se decidió por detalles. El gol de Saka justo antes del descanso fue el que decantó la balanza de un partido lleno de fuerza y con riesgo controlado por parte de los dos equipos.

En mitad de un duelo de rigores tácticos y fortalezas físicas fue Saka el único que encontró la red para acabar colocando al Arsenal en la final. El Atlético de Madrid reclamó dos acciones en la segunda mitad revisadas por el VAR, que bien pudieron haber cambiado el rumbo si se hubiera señalado penalti en alguna de ellas. Más clara fue la de Griezmann que la de Guliano Simeone.

El caso es que el Atlético de Madrid no encontró la forma de hacerle daño a Raya, especialmente cuando mediado el segundo acto se quedó sin Griezmann y Julián Álvarez, sus dos futbolistas más determinantes. Al primero se le acabó la gasolina, al segundo una cojera le impidió seguir jugando y Simeone los suplió. Ahí acabaron las esperanzas colchoneras.

Las cartas sobre la mesa desde el inicio

El partido arrancó con dominio del Arsenal, aunque con una posesión sin profundidad. Los riesgos eran medidos en los dos equipos en estos primeros compases sabedores de lo que se jugaban y de lo estrecho de la eliminatoria. En el Atlético de Madrid empezaba a resultar interesante las asociaciones entre Griezmann y Julián Álvarez.

Un remate de lejano de Calafiori, alguna cabalgada por la banda de Marcos Llorente, pese a su posición centrada, alguna mano de Raya para desbaratar algún centro colchonero... eran más llegadas sin que se registraran ocasiones claras de gol. Todo controlado con un Arsenal que, eso sí, de vez en cuando apretaba ante el calor de los suyos. Los de Simeone tampoco es que sufrieran por ello.

Los minutos pasaban y todo parecía encaminado al empate sin goles en la primera parte. Sin embargo todo cambió justo en la última jugada. Trossard lanzó varios amagos en el pico del área tras recoger una pelota y su tiro raso fue rechazado con una buena mano por Oblak. Sin embargo, Saka fue el más rápido en reaccionar, también el mejor colocado, y aprovechó el rechace para poner en ventaja a los suyos. Un tesoro para el Arsenal, un golpe para el Atlético de Madrid.

Segunda parte

Los colchoneros trataron de dar un pasito adelante tras la reanudación aunque sin perder la estructura. Esto dio frutos con dos llegadas que tuvieron revisiones del VAR por posibles penaltis. La primera sobre Guiliano Simeone, poco después sobre Griezmann. Más clara pareció esta segundo acción, aunque ninguna de ellas acabó siendo decretadas como penas máximas.

Al cuarto de hora de la segunda parte llegó el carrusel de cambios. Tres por equipo. Simeone tiró de Nahuel Molina, Johnny Cardoso y Sorloth por por Lookman, Giuliano y Le Normand. Arteta hizo lo propio con Hincapie, Odegaard y Madueke por Calafiori, Eze y Saka. Poco después eran Baena y Almada los ingresaban en el terreno de juego por Griezmann y un Julián Alvárez con una liguera cojera por el tobillo renqueante. Los colchoneros tenían que remontar sin sus dos futbolistas más determinantes. Poco antes había avisado Gyökeres con un remate alto.

El Arsenal encaraba el tramo final ya con Zubimendi en el campo. Con Sorloth en el campo, el Atlético buscaba ser más directo. El tiempo apremiaba. Cada pelota era una guerra y los de Simeone no tenían claras ocasiones. Sí la tuvo Sorloth tras un buen pase de Baena, pero el noruego no articuló el disparo. Las ideas se iban agotando y no había forma de generar peligro por parte de los de Simeone que se quedaron sin final.