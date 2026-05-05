El atacante rojiblanco llega tocado al choque frente al Arsenal, aunque la cita exige un esfuerzo extra de Julián Álvarez que apunta a ser la figura diferencial en las semifinales de la Champions League

Julián Álvarez no está al 100% y, aún así, entra en los planes del Atlético de Madrid. La vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal obligan al conjunto rojiblanco a jugársela con el delantero argentino, que llega renqueante al encuentro. El Atlético de Madrid asume el riesgo con Julián Álvarez y prioriza el partido más importante de la temporada hasta la fecha.

El campeón del mundo es la estrella del Atlético de Madrid y, aunque sigue molesto del tobillo tal y como se observó en el último entrenamiento antes del duelo frente al Arsenal, estará sobre el césped del Emirates Stadium. Los rojiblancos sueñan con la ansiada final de la Champions League, al igual que Julián Álvarez. El argentino quiere hacer historia con el combinado madrileño y entiende que el duelo de la noche del martes es crucial para dar un paso de gigante en su carrera. Todas las esperanzas están puestas en el jugador que se quejó de su tobillo.

Al delantero del Atlético del Atlético de Madrid se le vio incómodo sobre el terreno de juego, cambiando de botas y sin estar al 100%. Los médicos del equipo, junto al jugador, trabajan a contrarreloj para suavizar las molestias y que el futbolista pueda sacar su mejor versión. Julián Álvarez ya tuvo que abandonar el partido de ida cuando Eze, jugador del Arsenal, cayó sobre su tobillo. Desde entonces, el atacante ha estado renqueante, perdiéndose el duelo frente al Valencia en LaLiga.

Las molestias o frenan al máximo goleador del Atlético de Madrid en la Champions League

Pero las molestias no son suficientes para parar a Julián Álvarez. El delantero conoce su rol dentro del equipo, sabe que sus compañeros, Simeone y la afición confían en él y apunta a ser una figura diferencial en la eliminatoria. El futbolista rojiblanco tiene la capacidad y el talento para decantar las semifinales del lado del Atlético de Madrid. El argentino es el máximo anotador rojiblanco en esta edición de la Champions League con 10 goles en 14 partidos. Además, Julián fue el encargado de dejar la eliminatoria abierta al empatar el partido de ida en el Metropolitano desde los once metros.´

Arteta sobre el estado de Julián Álvarez: "No lo puedo controlar"

El Arsenal ha tratado de que el estado de Julián Álvarez no repercuta demasiado en el planteamiento que Arteta tiene pensado sacar en el Emirates Stadium. El español reconoce la calidad e importancia del atacante para el Atlético de Madrid, pero pone el foco en su equipo. "Es que eso no lo puedo controlar", respondió el técnico español ante las dudas por el estado físico del atacante de su rival de este martes. "No es algo que me pueda condicionar. Nos adaptaremos como siempre e intentaremos llevar el partido a donde nos beneficie a nosotros", sentenció.