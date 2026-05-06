Arteta comprende a Simeone tras el pase del Arsenal a la final de la Champions: "Es muy duro cuando estás tan cerca y te lo quitan de la mano"

El técnico vasco dejó palabras hacia el Atlético de Madrid en rueda de prensa: "Son un equipo tremendamente competitivo, han jugado muchos partidos de este tipo, tienen experiencia", pero puso el foco en el partido de la Premier League ante el West Ham

Mikel Arteta mostró sus sentimientos tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales de la UEFA Champions League. Un solitario gol de Saka poco antes de finalizar la primera parte decantó la balanza a favor del Arsenal, que celebró junto su afición el pase a la final, dónde se verán las caras con el PSG o Bayern de Múnich.

De esta manera, Arteta compareció en rueda de prensa tras el encuentro. El entrenador del Arsenal habló de sus sensaciones tras alcanzar la final de la Champions League, además de otros temas como el ambiente que hubo en el Emirates. El técnico vasco quiso hablar también del Atlético de Madrid y del propio Simeone, reconociendo que la eliminación para los colchoneros "es muy duro, porque ´sé lo que es estar al otro lado".

Arteta, sorprendido con el ambiente del Emirates: "Nunca había sentido eso en el estadio"

Arteta comentó, tras la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid, que "es una noche increíble. Hemos vuelto a hacer historia juntos. No podría estar más feliz ni más orgulloso de todos los que forman parte de este club. El ambiente fuera del estadio fue especial y único. El ambiente que crearon los aficionados, la energía, lo hizo especial".

Sobre el ambiente creado en el Emirates, Arteta responde de manera contundente que "nunca había sentido eso en el estadio. Lo dimos todo. Los chicos hicieron un trabajo increíble. Después de 20 años, y por segunda vez en nuestra historia, volvemos a la final de la Liga de Campeones".

Arteta aprieta el puño del Arsenal: "Es muy duro llegar a la final y ahora vamos a por la Premier"

Arteta reconoció la dificultad de poder alcanzar la final de la UEFA Champions League: "Es muy duro y difícil. Estamos muy unidos en el deseo y la ambición que tenemos para el club. Entonces tienes que tener suerte y que las cosas salgan bien".

Sin embargo, Arteta no le quita ojo a la lucha por la Premier League: "Ese objetivo ya está cumplido. Tenemos que mantenerlo, pero ahora que hemos llegado al nivel de un club de élite que quiere luchar constantemente por los trofeos más importantes, eso es imprescindible. Mañana tenemos que empezar a prepararnos para el domingo. Tenemos un partido increíble contra el West Ham. Disfrutemos del momento, pero mañana centrémonos en el West Ham".

Arteta entrega al Arsenal la noche que llevaban años esperando

Arteta se mostró "orgulloso" de poder brindar esta alegría a los aficionados del Arsenal: "Muy orgulloso y muy feliz por toda la gente. Llevan mucho tiempo esperando y conseguirlo delante de nuestra gente, como lo hemos hecho hoy, me pone muy feliz. Hoy los hemos hecho sentirse tremendamente orgullosos".

El técnico, que no habló de la polémica del partido, no se quiso 'mojar' con un favorito de cara a la final de la Champions League de Budapest, que saldrá del encduentro de hoy entre el Bayern de Múnich y el PSG: "No tengo ni idea. Hoy lo voy a disfrutar, mañana disfrutaré del partido con una buena cena con mi familia".

Arteta: "El Atlético de Madrid es un equipo tremendamente competitivo"

Por último, Arteta, quiso hablar del Atlético de Madrid y de la importancia que tuvo el tanto de Saka en el minuto 44: "Son un equipo tremendamente competitivo, han jugado muchos partidos de este tipo, tienen experiencia. Con el gol se nos puso de cara, pero luego hay que sostenerlo y sufrirlo, hemos mostrado mucha madurez".

Además, el técnico del Arsenal comentó sus sensaciones sobre Simeone, que sigue sin poder ganar la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid: "Nos conocemos bien, es muy duro para cualquiera cuando estás tan cerca y te lo quitan de la mano. Me siento en sintonía con él, porque sé lo que es estar al otro lado, me tocó el año pasado".