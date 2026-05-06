Bayern de Múnich - PSG: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la Champions League

Bayern de Múnich y PSG se verán las caras este miércoles en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Allianz Arena de Múnich

Bayern de Múnich y PSG vivirán este miércoles la vuelta de la segunda de las semifinales de la Champions League. Tanto alemanes como franceses saltarán al Allianz Arena sabiendo quién sería su hipotético rival en la final del próximo 30 de mayo ya que se habrá dilucidado ya el choque entre Arsenal y Atlético de Madrid. Bayern de Múnich y PSG dejaron un partido de ida para la historia de la Champions League ya que los nueve goles que se pudieron ver en la capital francesa son récord en esta ronda.

El Bayern de Múnich tendrá que pelear contra la historia para alcanzar su final número 12 en la Champions League ya que la estadística juega en su contra. El Bayern de Múnich solo ha ganado una de las últimas ocho eliminatorias continentales en las que llegó el partido de vuelta por un gol de ventaja. Vicent Kompany si puede presumir de que los alemanes han perdido solo un encuentro de los últimos 29 en Champions League como local.

Horario y dónde ver en tv y online el encuentro de vuelta de semifinales de la Champions League

El choque entre Bayern de Múnich y PSG que se disputará en el Allianz Arena dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el feudo alemán. El partido podrá seguirse en directo a través del canal Movistar+ Liga de Campeones en las diferentes plataformas que ofrecen este canal.

Si por el contrario prefiere seguir en directo y online el choque, desde ESTADIO Deportivo contaremos con la previa más completa desde dos horas antes del comienzo del duelo en Alemania. Además, una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el minuto a minutos, la crónica del encuentro que determinará el segundo de los finalistas de la Champions League y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación probable del Bayern de Múnich hoy en la Champions League

El Bayern de Múnich llega tras haber sufrido un tropiezo inesperado el pasado fin de semana en la Bundesliga. Un Bayern de Múnich repleto de suplentes, empató ante el colista de la Bundesliga, el Heidenheim. El empate no tiene ningún tipo de consecuencias para el Bayern de Múnich ya que los alemanes son campeones de su país desde hace varias semanas.

Once posible del Bayern de Múnich: Neuer, Stanisic, Upamecano. Tah. Laimer, Kimmich, Pavlovic, Luis Díaz, Musiala, Olise y Kane.

Alineación probable del PSG hoy en la Champions League

El PSG de Luis Enrique es el vigente campeón de la Champions League y ese debe ser motivo más que suficiente para ser el favorito en el partido de vuelta. Los parisinos tuvieron un resultado de 5-2 pero el arreón final del Bayern de Múnich dejó la eliminatoria muy abierta. No podrá contar Luis Enrique con Hakimi que dijo adiós a la temporada por lesión días atrás.

Once posible el PSG: Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Vitinha, Marquinhos, Zaire-Emery, Fabián, Joao Neves, Kvaratshkelia, Doué y Dembelé.