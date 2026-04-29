Achraf Hakimi se rompe y mete en problemas a Luis Enrique: baja confirmada para el Bayern - PSG

El lateral internacional con Marruecos, que ayer acabó el encuentro con claras molestias, ha sufrido una rotura en los isquitiobiales que le hará perderse el decisivo partido de vuelta de Champions League ante los de Vincent Kompany

El partido entre PSG y Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes dejó una noticia negativa: la lesión de Achraf Hakimi. El lateral, en los minutos finales del encuentro de la UEFA Champions League, se echó la mano a la parte de atrás del muslo, enciendo las alarmas en el equipo parisino. Además, Luis Enrique se introdujo en el once titular, como era habitual, jugando todo el partido.

Tras ello, el PSG ha confirmado las sospechas con Achraf Hakimi, afirmando que ha sufrido una lesión en el muslo derecho, por lo que se perderá el decisivo encuentro de vuelta contra el Bayern de Múnich, que se disputará el miércoles de la semana que viene en el Allianz. El lateral mete en un problemas a Luis Enrique, que considera al marroquí como el jugador titular para esa posición en el lado derecho.

Achraf Hakimi, una mala noticia para Luis Enrique en la Champions League

Achraf Hakimi hizo saltar las alarmas en los últimos compases del encuentro contra el Bayern de Múnich, que acabó con victoria contra el PSG. El lateral estuvo sometido al duro enfrentamiento contra Luis Díaz, que hizo el cuarto gol del equipo de Vincent Kompany, con una sensaciones definición y jugada personal. La cercanía con el final del choque evitó que el marroquí fuera sustituído, pero todo parecía apuntar a una lesión muscular.

De esta manera, Achraf Hakimi dijo basta tras 45 partidos esta temporada, con el PSG, dónde ha tenido especial protagonismo. El jugador de 27 años ha causado toda la carga de minutos que ha tenido hasta la fecha, sobre todo en los últimos meses, ya que también fue convocado con Marruecos en el parón de selecciones de invierno. Por ello, el lateral de Marruecos estará de baja durante varias semanas.

En este sentido, el periodista Fabrice Hawkins ha añadido que Achraf Hakimi sufre una rotura en los isquiotibiales, pero su presencia en el Mundial con Marruecos parece que no peligra por el momento. Sin embargo, el lateral del PSG tendrá que estar apartado de los terrenos de juego y poner el foco en su vuelta de cara al torneo de selecciones de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Lucas Chevalier, otra baja para el PSG - Bayern de Múnich

Por otro lado, el PSG ha informado que Lucas Chevalier ha sufrido también una lesión en el muslo derecho, pero en su caso ha sido en el entrenamiento. Por su parte, el portero francés ha disputado 17 partidos de Ligue 1 esta temporada, uno de la Copa y seis de la UEFA Champions League. No obstante, el meta titular para Luis Enrique es Safonov, que ayer recibió hasta cuatro goles, pese a la victoria final del conjunto parisino.

De esta manera, todo apunta que Safonov volverá a ser titular en el encuentro de vuelta contra el Bayern de Múnich, tras un choque de ida en el Parque de los Príncipes que ha dejado datos en los goleadores. Sin embargo, Luis Enrique tendrá que pensar un efectivo garantías para el partido contra los de Vincent Kompany en el lateral derecho. Luis Díaz fue de los jugadores más destacados de un equipo que no dejó de rendirse a lo largo del choque.

Los plazos de vuelta con Achraf Hakimi en el PSG

Por otro lado, Achraf Hakimi podría disputar una hipotética final de la UEFA Champions League, fijada para el próximo sábado 30 de mayo. como ha informado el periodista Fabrice Hawkins. Por ello, el lateral del PSG se perderá los choques de la Ligue 1 contra el Lorient, Brest, Lens y Paris FC, que son los últimos que le quedan al equipo de Luis Enrique esta temporada.

De esta manera, el foco estará puesto en la hipotética final de la Copa de Europa y en el Mundial del próximo verano con Marruecos. El combinado dirigido por Mohamed Ouahbi se medirá con Brasil, Escocia y Haití en fase de grupos, por lo que podrían disputarse con los de Carlo Ancelotti el primer puesto para pasar a la siguiente ronda. Para estos partidos espera estar disponible un Achraf Hakimi que es fundamental, tanto en el PSG, como en los últimos años con su selección.