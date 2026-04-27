Luis Enrique se ve campeón: "No hay mejor equipo que el PSG"

Luis Enrique vuelve a encender la polémica al insistir en que el PSG no tiene rival en Europa y se postula como gran favorito al título

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha vuelto a dejar declaraciones significativas en la previa de las semifinales de la Champions League frente al Bayern de Múnich. El entrenador español aseguró con firmeza que no ve a ningún rival por encima de su equipo, pese a reconocer el gran nivel competitivo del conjunto alemán y su regularidad durante la temporada.

Confianza absoluta y mensaje ambicioso

En su comparecencia ante los medios, el técnico asturiano fue contundente al repetir una idea que ya había defendido en otras rondas: “no hay un equipo mejor que nosotros”. Aunque admitió que el Bayern ha mostrado una mayor consistencia competitiva, insistió en que el PSG compite con ambición máxima, mentalidad ganadora y aspiraciones claras de volver a conquistar la Champions League.

Luis Enrique subrayó que el equipo parisino afronta esta eliminatoria con confianza total, convencido de que ha llegado el momento de dar un paso más en la competición.

Un duelo de alto voltaje ofensivo

El entrenador explicó que la eliminatoria estará marcada por dos equipos con un estilo claramente ofensivo, lo que promete un enfrentamiento de gran intensidad. Según su análisis, la clave estará en los pequeños detalles, la eficacia en las áreas y la capacidad de mantener el equilibrio entre ataque y defensa.

En este contexto, destacó la importancia de futbolistas como Achraf Hakimi y Nuno Mendes, a quienes considera fundamentales por su capacidad para aportar profundidad ofensiva, velocidad y equilibrio táctico.

Reconocimiento al Bayern y a Kompany

Luis Enrique también dedicó palabras de respeto al conjunto alemán y a su técnico, Vincent Kompany. Definió al Bayern como uno de los equipos más atractivos de Europa, destacando su propuesta ofensiva, su intensidad sin balón y su estructura colectiva sólida.

Además, elogió el nivel individual y colectivo de una plantilla que llega a la eliminatoria en un momento de gran confianza competitiva.

Mentalidad de élite en semifinales

El técnico del PSG recordó que disputar semifinales consecutivas no es algo habitual, por lo que pidió a sus jugadores disfrutar del momento, pero sin perder la concentración. Insistió en la importancia de mantener una mentalidad equilibrada, evitando tanto el exceso de presión como la euforia descontrolada.

Para Luis Enrique, estas eliminatorias se deciden por detalles mínimos, donde la concentración, la gestión emocional y la eficacia resultan determinantes.

Un PSG con ambición de título

El mensaje final del entrenador fue claro: el PSG llega preparado para competir contra cualquier rival. Con una plantilla en buen estado físico y mental, el objetivo es alcanzar la final y luchar por el título.

Luis Enrique cerró su intervención reafirmando su idea principal: el equipo parisino tiene confianza, ambición, identidad de juego y mentalidad ganadora, factores que considera esenciales para aspirar a la gloria europea.