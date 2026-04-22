El PSG encarrila la renovación de Luis Enrique hasta 2029 tras su éxito europeo

El técnico asturiano, clave en la transformación del proyecto parisino, negocia su continuidad mientras el club consolida su nuevo modelo deportivo y económico tras conquistar la Champions League

El Paris Saint-Germain está cerca de asegurar el futuro de Luis Enrique como entrenador. Según el periodista Nicolò Schira, ambas partes negocian una renovación hasta 2029 con opción a una temporada adicional.

El acuerdo se produce tras el éxito del técnico asturiano, que ha llevado al PSG a conquistar la primera Champions League de su historia y consolidar un nuevo proyecto deportivo basado en el colectivo y la sostenibilidad económica, dejando atrás el modelo basado en estrellas.

Un proyecto consolidado tras el cambio de modelo

La llegada de Luis Enrique en 2023 marcó un punto de inflexión en el club parisino. Bajo la dirección de Nasser Al-Khelaïfi, el PSG abandonó la política de grandes estrellas para apostar por un equipo más equilibrado y competitivo. Las salidas de figuras como Neymar, Kylian Mbappé o Lionel Messi redujeron significativamente la masa salarial, permitiendo al club cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA por primera vez en años.

Este cambio ha ido acompañado de una fuerte inversión en talento joven, con fichajes como Kvaratskhelia, João Neves o Doué, que han reforzado la competitividad del equipo tanto en la Ligue 1 como en la Champions League.

Resultados deportivos y liderazgo del técnico

El impacto de Luis Enrique ha sido inmediato. El técnico no solo ha logrado títulos, sino que ha construido un equipo reconocible, con identidad y capacidad para competir al máximo nivel, siendo uno de los clubes más temidos del Mundo.

Además de la Champions, el PSG pelea por revalidar la Ligue 1, donde mantiene una ajustada lucha con el Lens. El propio entrenador ha advertido recientemente sobre la dificultad de los partidos finales de temporada, especialmente ante rivales que luchan por la permanencia.

En el plano deportivo, también ha gestionado situaciones delicadas como las lesiones de jugadores clave como Vitinha o el proceso de recuperación de Fabián Ruiz, manteniendo el equilibrio del equipo en momentos exigentes.

Renovaciones clave para el futuro

La continuidad de Luis Enrique no es el único movimiento estratégico del PSG. El club también trabaja en las renovaciones de piezas fundamentales como João Neves y Ousmane Dembélé.

Dembélé, actual Balón de Oro y uno de los favoritos para el próximo, se ha consolidado como líder del vestuario y referente ofensivo, mientras que el portugués representa el presente y futuro del centro del campo parisino. La intención del club es cerrar todas estas operaciones al final de la temporada, evitando distracciones mientras el equipo sigue compitiendo por los títulos, con unas duras semifinales de Champions ante el Liverpool como próximo reto.

Estabilidad y ambición en el Parque de los Príncipes

Con esta renovación, el PSG busca dar continuidad a un proyecto que ha demostrado su eficacia. Luis Enrique se ha convertido en la pieza central de una estructura que combina talento joven, disciplina táctica y ambición competitiva.

El técnico asturiano, que ya dejó huella en el FC Barcelona y la Selección española, parece dispuesto a seguir ampliando su legado en París.

Si se confirma el acuerdo, el PSG blindará a uno de los entrenadores más influyentes del momento, asegurando la continuidad de un proyecto que aspira a dominar el fútbol europeo durante los próximos años.