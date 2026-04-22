Antonio Cordón apunta en la agenda del Sevilla a Bilal Nadir, otra oportunidad de mercado en Francia

El mediocentro marroquí de 22 años acaba contrato en junio con el Olympique de Marsella y son varios los equipos europeos que le siguen de cerca, entre ellos la entidad sevillista, si bien el club francés aún intenta renovarlo

La atención en el Sevilla FC está puesta en las siete 'finales' que restan para tratar de conseguir la permanencia en Primera división. Como es lógico, la confección de la plantilla dependerá mucho de la categoría en la que milite el cuadro nervionense la próxima campaña. Pero el trabajo del criticado Antonio Cordón no se detiene, siendo el mediocentro marroquí Bilal Nadir el último nombre en salir a la luz.

Se trata de una posible oportunidad de mercado, pues el el joven centrocampista de 22 años acaba contrato el próximo 30 de junio con el Olympique de Marsella, que intenta renovarlo. En cualquier caso, si decide hacer las maletas, no le faltarán pretendientes, por lo que el director deportivo sevillista tendría que hilar muy fino para tratar de convencerlo.

La competencia del Sevilla FC por Bilal Nadir

Según el portal Africafoot, especializado en todo lo referente a los futbolistas de dicho continente, el Sevilla FC es uno de los clubes que sigue de cerca a Bilal Nadir, pero no el único. En LaLiga, de hecho, ya fue relacionado hace algunas semanas con el Villarreal, apuntándose también el interés del Leeds United inglés, así como del Rennes, el Estrasburgo y el Lens en Francia.

Los números de Bilal Nadir en el Olympique de Marsella

Nacido en Niza, el mediocentro de origen marroquí se formó en la cantera del club de dicha ciudad, firmando en 2021 por el Olympique de Marsella para integrarse en un primer momento en su filial. Fue en 2023 cuando dio el salto al primer equipo, dando pasos desde entonces hasta disfrutar en esta su tercera temporada de más partidos (28) que en las dos anteriores juntas (25). Pero, pese a ello, no ha conseguido hacerse con un puesto de titular indiscutible, siendo eso sí importante en las rotaciones.

Brilla en asistencias

Saliendo en la mayor parte de las ocasiones desde el banquillo, Bilal Nadir ha disputado 20 encuentros en la Ligue 1, cuatro en Champions y otros cuatro en la Copa de Francia. En total, 862 minutos de juego. Pero llama la atención que pese a ese discreto protagonismo haya firmado un gol y cinco asistencias, cuatro de ellas en el campeonato liguero.

El Olympique de Marsella le propone renovar sin descartar una cesión

Dadas sus interesantes estadísticas y la proyección que se le intuye, en el Vélodrome desean ampliar su vinculación, sin descartar que luego pueda salir cedido para ganar más experiencia en otro club. Una posibilidad que a priori tampoco sería mal vista en Nervión, donde ya el pasado mes de enero cerraron con el club galo el préstamo de Neal Mapupay, que no continuará en el Sevilla FC pese a la opción de compra acordada.

Bilal Nadir se lo piensa y pone una condición

Pero aunque en un principio se había informado de que existía una buena sintonía entre las partes para renovar, el citado portal indica ahora que el centrocampista ha optado por tomarse un tiempo de reflexión antes de adoptar una postura definitiva. Los cambios que se han producido en el Olympique de Marsella, desde la presidencia hasta el banquillo, le hacen dudar y antes de estampar su firma quiere conocer a ciencia cierta cuál será su papel en el proyecto del conjunto francés.

A sus 22 años, Bilal Nadir considera que se encuentra en una etapa clave en su carrera y aspira a gozar de una continuidad que de momento se le resiste en su actual equipo, por lo que cobra fuerza un cambio de aires. Por ello, el Sevilla FC permanece atento, después de haber pescado ya a coste cero también en la Ligue 1 al central Araouna Sangante, así como a Juan Iglesias, del Getafe, teniendo también encarrilado el fichaje gratis del mediocentro rumano Marius Marin, del Pisa.

El sueño de la selección de Marruecos

Aunque nacido en Francia, donde ha sido internacional hasta la sub 19, Bilal Nadir decidió dar el paso de jugar con la sub 23 de Marruecos y en marzo de 2025 llegó a ser convocado por Walid Regragui para dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial, si bien no llegó a debutar la selección absoluta del país norteafricano. Ganarse un sitio en ella, sin duda, es uno de sus objetivos, lo que podría tener más cerca en un equipo que le ofrezca más minutos.

Así juega Bilal Nadir

Bilal Nadir destaca por su calidad técnica y visión de juego, por lo que se trata de un futbolista que suele dar a su equipo una buena salida de balón. Esa capacidad asociativa entre líneas se completa con la precisión de su pierna izquierda en el pase, aportando llegada desde segundo línea. Un perfil necesario en un Sevilla FC donde se echa en falta mayor calidad en un centro del campo que se verá remozado.