Otro perjuicio de LaLiga al Sevilla por el horario de la visita a Osasuna

Tras visitar al Levante este jueves, el conjunto nervionense seguirá jugándose la permanencia en El Sadar menos de 72 horas después en El Sadar, el próximo domingo. Su rival, en cambio, gozará de dos días más para descansar y preparar el choque

El Sevilla FC afronta otro duelo decisivo este jueves ante el Levante, a partir de las 19:00 horas en el Ciutat de València. Pero independientemente del resultado, habrá que seguir remando luego en busca de la salvación. Y tocará hacerlo de nuevo lejos del Sánchez-Pizjuán. Así, la siguiente parada será en El Sadar, donde los de Luis García Plaza se medirán a Osasuna el próximo domingo a las 18:30 horas. Otro horario que disgusta en Nervión, donde son ya muchas las decisiones de LaLiga con las que se sienten agraviados.

Así, se da la circunstancia de que el cuadro nervionense será el equipo del campeonato que goce de menos descanso con respecto a su rival entre una jornada y otra. Serán menos de 72 horas las que transcurran entre un choque y otro. Pero el conjunto navarro, en cambio, disfrutará de hasta dos días más para preparar el encuentro, pues ha sido este mismo martes cuando ha entrado en acción con su visita al Athletic.

Dos viajes en tres días para el Sevilla FC

La diferencia entre el tiempo que tendrá uno y otro equipo para preparar el siguiente partido es indudablemente importante. Pero a ello hay que unir además que es el Sevilla FC el que debe realizar desplazarse, por lo que realizará dos viajes en solo tres días. Una circunstancia que dejará a su entrenador con un mínimo margen de acción para probar posibles cambios en su once y otras cuestiones para seguir mejorando al equipo.

El plan de trabajo: García Plaza, sin margen de acción

De este modo, García Plaza apenas dispondrá de la sesión del próximo viernes, que ha retrasado hasta la tarde (a las 18:00 horas) para que sus jugadores no lleguen tan fatigados. Tras ello, habrá un último entrenamiento el día previo al encuentro, en los que siempre se miden con lupa los esfuerzos, y posteriormente el técnico madrileño pasará por la salda de prensa de la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios y ofrecerá la lista de convocados para poner rumbo a Pamplona por la tarde.

Quejas también por el horario del Sevilla FC - Espanyol

Esta decisión de LaLiga perjudica por tanto a un Sevilla FC que ha visto cómo su afición también ha puesto el grito en el cielo por el horario fijado para el duelo ante el Espanyol correspondiente a la jornada 35. En ese caso, las quejas proceden por las muy probables altas temperaturas que pueden producirse en la capital hispalense el sábado 9 de mayo a las 16:15 horas. Era tan fácil como retrasar el duelo ante los pericos y colocarlo en una franja más acorde a las previsiones climáticas de la ciudad.

Pero es que llueve sobre mojado en Nervión en cuanto al organismo presidido por Javier Tebas se refiere. Y no solo por los horarios, siendo también el conjunto blanquirrojo uno de los que más han jugado los lunes o los fines de semana a las 14:00 horas.

Otros gestos de LaLiga que no gustan en Nervión

A ello hay sumar otros episodios arbitrales que dejaron un profundo malestar en el seno del club sevillista. Posibles errores, a tenor de muchos especialistas en la materia, que luego fueron pasados por alto en el famoso programa 'Tiempo de Revisión', del Comité Técnico de Árbitros, que ninguneó de ese modo las protestas blanquirrojas. Sin ir más lejos, aunque hay más ejemplos, tras el estreno de García Plaza ante el Oviedo, desde el colectivo arbitral respaldaron la expulsión de Nianzou, pero se lavaron las manos con las dos posibles rojas al conjunto asturiano por sendas entradas sobre Djibril Sow.

Tras dicho encuentro, varios aficionados sevillistas recibieron a la expedición en el aeropuerto de San Pablo entre abucheos o insultos por una derrota que fue una losa en la pelea por la permanencia. Y de nuevo LaLiga apareció para emitir un duro comunicado en el que anunció que pondria todo de su parte para identificar y denunciar a los autores. Una contundente medida que contrasta con lo realizado en otros casos similares con otros equipos y que fue criticada con dureza por Biris Norte.