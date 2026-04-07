El CTA se pronuncia sobre la roja a Nianzou, pero obvia los plantillazos a Sow

Respaldo absoluto del colectivo arbitral a Hernández Hernández y caso omiso sobre las dos posibles expulsiones del Oviedo, con una opinión de otro partido que puede ser indiciaria

El organismo arbitral de la RFEF ha ido a lo fácil en su entrega número 26 del programa 'Tiempo de revisión', donde analiza varias jugadas polémicas de la última jornada de LaLiga. Así, el CTA ha respaldado plenamente la decisión de Hernández Hernández de expulsar a Tanguy Nianzou por cazar a Fede Viñas cuando era el último hombre de campo, pero pasó por alto dos jugadas mucho menos claras del Real Oviedo-Sevilla FC, cuando no mostró sendas rojas al uruguayoy a Kwasi Sibo por sendos plantillazos al tobillo de un Djibril Sow que tuvo que ser sustituido después y que aún dos días después arrastra problemas físicos que le impiden ejercitarse con normalidad.

"Para valorar una ocasión manifiesta de gol, deben juzgarse cuatro criterios: distancia a la portería, dirección del juego, probabilidad de recuperar el balón y número de defensores. Para el CTA, se cumplen los cuatro criterios, pues el atacante se dirigía solo a portería con el balón controlado y no existía ningún otro defensor con capacidad real de intervenir, por lo que la decisión de expulsar al jugador fue correcta y el VAR intervino conforme al protocolo", sentencia el portavoz cada martes de la institución presidida desde esta campaña por Fran Soto, que da su visto bueno tanto al lanzaroteño como a su auxiliar en Las Rozas, el madrileño Del Cerro Grande.

Con la opinión del CTA acerca de que Gerard Martín debió marcharse anticipadamente a la caseta en el Atleti-Barça y no ver solamente amarilla, todavía genera más controversia que ni Fede Viñas (de quien su propio entrenador, Guillermo Almada, confesó que lo sustituyó para que no se jugara otra roja, al mismo tiempo que el propio protagonista admitía que la tarjeta pudo ser de cualquier color) ni Kwasi Sibo recibiesen una pena superior, aunque en 'Tiempo de revisión' no se debatió al respecto, dando por bueno indirectamente el criterio arbitral de que no hubo fuerza excesiva.

El organismo arbitral reprueba al VAR del Atlético-Barça, como al del Betis-Rayo

Aunque no son acciones idénticas, pues en Oviedo tanto Fede Viñas como Kwasi Sibo llegan tarde y pisan el tobillo de Djibril Sow sin existir un intento previo de disparo o despeje que genere la inercia del segundo contacto, el CTA se refirió a la polémica jugada entre Gerard Martín y Thiago Almada durante el Atlético de Madrid-FC Barcelona, comparándola con una entre Valentín Gómez y Andrei Ratiu en el Real Betis-Rayo Vallecano de este curso. "Se trata de juego brusco grave, sin que tenga relevancia quien toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser roja en ambos casos".

Hay que recordar que este fin de semana Busquets Ferrer expulsa a Gerard Martín y, tras ser avisado desde la sala VOR por Melero López, lo dejó en amarilla. Sin embargo, en la jornada 24ª, fue González Fuertes el que instó a Martínez Munuera de que se había equivocado no echando al zaguero verdiblanco, aunque el de Benidorm, tras ver varias repeticiones, ni tenía claro que fuera dentro del área (por lo que no pitó penalti) ni que mereciera la roja, entendiendo que fue fortuito, por lo que dejó el castigo al hispano-argentino en amarilla, por lo que se perdió el derbi por acumulación de amonestaciones.