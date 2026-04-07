El CTA da la razón al Atlético: Gerard Martín debió ser expulsado

'Tiempo de Revisión' ha analizado la jugada polémica del Atleti-Barça y deja claro que el VAR no debió entrar para corregir la roja: "El CTA considera que el VAR no tuvo que intervenir al tratarse de una acción bien valorada en directo"

Como es habitual después de cada jornada de LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha revisado algunas de las jugadas más polémicas de la jornada y entre ellas no podía falta la del Metropolitano. El programa 'Tiempo de Revisión' ha admitido que el VAR, a cargo del colegiado Melero López, no debió intervenir en la jugada de la expulsión de Gerard Martín ante Thiago Almada, recalcando además que en cualquier caso el árbitro de campo, Busquets Ferrer, debió mantener su decisión de expulsar al azulgrana después de haber visto la jugada repetida en el monitor.

Sin duda, ha sido la jugada más polémica de la jornada. Gerard Martín y Thiago Almada disputaban un balón dividido en el comienzo de la segunda parte y en el choque, el azulgrana tras tocar el balón, clavaba los tacos en el tobillo del rival. En un primer momento, Busquets Ferrer mostró la cartulina roja a Gerard Martín, sin embargo, el VAR iba a entrar en acción para aconsejar al mallorquín que viera de nuevo la jugada repetida en la pantalla para dejarla en amarilla.

En su explicación, el Comité Técnico de Árbitros expone lo siguiente: "Se trata de juego brusco grave sin que tenga relevancia quien toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser roja". Y para apoyar esta decisión, el CTA recuerda además una jugada de una jornada anterior en el Betis y el Rayo Vallecano entre Valentín Gómez y Ratiu: "En este grupo se encuadra también en la acción del Betis-Rayo Vallecano, ya analizada el 24 de febrero. Para el CTA, en ambos casos se trata de juego busco grave, sin que tenga relevancia quién toca primero el balón. En ambos casos, la sanción es roja directa".

Melero López no debió comunicarse con Busquets Ferrer

Lo que deja claro una vez más el Comité Técnico de Árbitros es que el VAR no tuvo que entrar en esa acción, ya que la interpretación del árbitro de campo fue correcta, induciéndole finalmente al error.

"El CTA considera que el VAR no debió intervenir al tratarse de una decisión acertada tomada por el árbitro en el campo. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo. El árbitro debió mantenerse en su decisión inicial".

"Que el jugador llegue primero al balón no anula la posibilidad de incurrir en juego imprudente, temerario o brusco grave. El árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta al tratarse de un balón en disputa claramente por ambos jugadores. El CTA considera que el VAR no tuvo que intervenir al tratarse de una acción bien valorada en directo", zanja.

Las quejas del Atlético de Madrid por la decisión

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, remarcó un día después del partido que el VAR "sólo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal" y consideró que "sólo queda sentir vergüenza" cuando se ven las imágenes y se escuchan "los audios" de la revisión del VAR del partido ante el Barcelona en la no expulsión de Gerard Martín.

"Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, sólo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada", valoró Gil Marín en declaraciones a la página web oficial del club.

"Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción", continuó. El consejero delegado del Atlético explicó que "el árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno".

El Atleti esperaba a 'Tiempo de revisión'

Dos días después, este lunes, el Atlético de Madrid publicaba en redes sociales una foto del pisotón de Gerard Martín en el tobillo de Thiago Almada en el partido del sábado contra el Barcelona, sancionado con tarjeta amarilla, “esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA)".

"Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA", escribía el club rojiblanco en su cuenta oficial de X junto a la imagen del impacto de Gerard Martín sobre el tobillo de Thiago Almada.