El Atlético de Madrid estalla por la polémica del partido contra el Barcelona: "Solo queda sentir vergüenza"

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto colchonero, ofreció unas declaraciones en los medios oficiales del club, dónde compartió sus sensaciones tras la polémica que tuvo lugar en el encuentro del pasado sábado ante el Barcelona en el Metropolitano

El encuentro entre el Atlético de Madrid y Barcelona en el Metropolitano dejó polémica por las decisiones arbitrales de Busquets Ferrer. Por un lado, Nico González fue expulsado en el tramo final de la primera parte por una acción sobre Lamine Yamal.

Por otro lado, Gerard Martín recibió, en principio, tarjeta roja, pero el colegiado, tras revisar la jugada en el VAR, decidió mostrar amarilla. Tras ello, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto colchonero, ha hablado en los medios oficiales del club tras lo sucedido en el día de ayer en la capital de España, dónde ha estallado por la no expulsión del jugador del Barcelona.

Miguel Ángel Gil Marín valora la anulación de la tarjeta roja a Gerard Martín

En este sentido, Miguel Ángel Gil Marín ha sido muy claro valorando la acción de Gerard Martín con Almada, que fue sancionada con tarjeta roja pero finalmente el jugador del Barcelona vio la amarila: "Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada".

Por ello, el consejero delegado del Atlético de Madrid explica que "los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción".

Las decisiones de Mateo Busquets, en el foco del Atlético de Madrid

Además, Miguel Ángel Gil Marín dejó un mensaje hacia Mateo Busquets, el encargado de impartir justicia en el encuentro del día de ayer entre el Atlético de Madrid y el Barcelona: "El árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno. El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal".

De esta manera, el Atlético de Madrid, a través de su consejero delegado, transmite la disconformidad con las deciciones que tomó Busquets Ferrer y la diferencia de criterio en cada jornada: "No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido".

El Atlético de Madrid compara la acción de Gerard Martín con la de otras jornadas

Por último, Miguel Ángel Gil Marín hizo alusión a una jugada que tuvo lugar en el Betis - Rayo Vallecano, afirmando que debía haber enseñado tarjeta roja: "Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen".

En cuanto a lo deportivo, Simeone no podrá contar con Nico González, como mínimo, para la visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán de la próxima jornada de LaLiga EA Sports. Además, Koke vio la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir castigo por acumulación de las mismas en el choque frente al conjunto de Luis García Plaza.