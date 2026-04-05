Getafe 2-0 Athletic: el 'Geta' domina al 'León' y pone rumbo hacia Europa

La jornada 30 de LaLiga llevó al Coliseum un duelo clave en la lucha por Europa entre Getafe CF y Athletic Club. En la tarde del domingo, José Bordalás y Ernesto Valverde se enfrentaron en un partido marcado por la falta de ocasiones y el acierto local. Encuentro muy serio de los azulones que vieron en Vázquez y Satriano el camino hacia la victoria

El domingo abrió en la jornada 30 de LaLiga con un duelo clave en las aspiraciones europeas de Getafe y Athletic Club. Los equipos de Bordalás y Ernesto Valverde se dieron cita en el Coliseum para ofrecer un encuentro muy igualado, donde la capacidad de acierto azulona acabó decantando el marcador.

Vázquez y Satriano, pareja de moda en Getafe

El partido inició con calma, dos equipos que conocían las fortalezas y debilidades de su oponente, no querían correr riesgos innecesarios, orientando los ataques a jugadas rápidas de banda. En un inicio el Getafe prometió más, pero rápidamente el Athletic se hizo con la posesión del esférico.

Cuando los 'Leones’ se empezaron a activar en ataque con algunas jugadas de peligro, llegaba la sorpresa local. Contragolpe iniciado con un desplazamiento en largo de Milla, centro desde la banda derecha y Vázquez aparecía para rematar. Unai Simón tiraba de reflejos para realizar una gran parada, pero el rechace le quedó suelto a Satriano que definió a placer. No se había cumplido el primer cuarto de hora y el equipo de Bordalás se adelantaba en el marcador. Poco después LaLiga le otorgaba el tanto a Vázquez por tocar el esférico antes de que entrara en la portería.

Llegados a la media hora de juego, el conjunto bilbaíno pudo aguantar el arreón azulón para, poco a poco, volver a controlar la posesión del juego. El encuentro se tornaba hacia la calma en el mediocampo, donde las jugadas de peligro llegaban con centros laterales, como un balón puesto por Guruzeta a la espalda de la defensa que Berenguer no fue capaz de mandar a portería.

Sin grandes ocasiones, salvo un remate de Zaid Romero que se marchó rozando el palo derecho de Unai Simón, el árbitro, Juan Martínez, señaló el camino a vestuarios tras un minuto de añadido. Mucho tenía que cambiar Valverde, que vio como el Athletic no fue rival para un seguro Getafe.

El Athletic se pierde en el Coliseum

Valverde, que no estaba conforme con la imagen de sus jugadores, aprovechó el descanso para dar entrada a Nico Williams y De Galarreta, como piezas que desatascasen el ataque bilbaíno. Los cambios tuvieron efecto inmediato, y el Athletic presentó otra actitud en el inicio de la reanudación.

El buen inicio bilbaíno se vio empañado por una jugada clara del Getafe. Ataque rapidísimo que acabó con un zurdazo de Liso desde la frontal, donde Unai Simón tuvo que exprimirse al máximo para sacar una mano providencial que evitó el segundo tanto local.

Pasada la hora de juego, el Athletic había mejorado, pero seguía sin incomodar en exceso al Getafe, obligando a Valverde a realizar otra doble sustitución. Ante los cuatro cambios rivales, Bordalás también mando a refrescar algunas posiciones.

Llegados al último cuarto de hora, el Athletic había agotado todos sus cambios en busca de una reacción que no llegaba. El Getafe ya se había situado sobre un bloque bajo y los minutos pasaban mientras Soria no recibía peligro alguno.

En los últimos diez minutos, y ante la gran actuación de su defensa, Bordalás decidió meter dos piezas nuevas para reforzar la zaga, tratando de suprimir toda opción de ataque del Athletic en los últimos minutos.

Ya en el minuto noventa, antes de conocer el descuento, el Getafe sentenciaba el partido. Ataque rápido de los azulones a través de Mario Martín que vio solo a Satriano en el segundo palo. Pase medido desde la derecha y delantero tan solo tuvo que empujar el balón a placer. El Getafe sellaba su ‘permanencia’ y se metía de lleno en la lucha por entrar en Europa.

Tras cinco minutos de añadido donde el Getafe se creció, Juan Martínez señalaba el final del encuentro. El equipo de Bordalás seguía viviendo un idilio con sus refuerzos invernales mientras sacaba al Athletic de la pugna europea. Partido muy serio de los azulones que no concedieron apenas oportunidades a unos ‘Leones’ muy perdidos en ataque.

Ficha técnica

2.- Getafe: Soria; Boselli, Djené (Diego Rico, min. 81), Duarte, Romero, Juan Iglesias; Arambarri, Milla, Liso (Birmancevic, min. 71); Satriano y Luis Vázquez (Mario Martín, min. 67).

0.- Athletic: Unai Simón; Vivian, Yerai (Areso, min. 64), Laporte, Yuri; Rego (Ruiz de Galarreta, min. 46), Jauregizar (Vesga, min. 64); Iñaki Williams, Sancet (Sannadi, min. 72), Berenguer; y Guruzeta (Nico Williams, min. 46).

Goles: 1-0, min. 14: Luis Vázquez; 2-0, min. 90: Satriano.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Djené (min. 29), Arambarri (min. 46) y Boselli (min. 85), por parte del Getafe, y a Yuri (min. 31), por parte del Athletic.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 9.000 espectadores.