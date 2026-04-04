Bordalás frena la euforia en el Getafe: "No hemos hecho nada"

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, lanza un aviso claro pese a la buena racha del equipo azulón, que roza la permanencia en LaLiga, y exige máxima tensión antes del duelo clave ante el Athletic Club en el Coliseum

El Getafe atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, pero en el vestuario azulón no quieren oír hablar de relajación. José Bordalás ha sido contundente en la previa del duelo ante el Athletic y ha enfriado cualquier atisbo de euforia con un mensaje directo: el objetivo todavía no está conseguido.

Con 38 puntos y a solo dos de la cifra que tradicionalmente marca la salvación, el conjunto madrileño tiene en su mano dar un paso casi definitivo este fin de semana. Sin embargo, su entrenador insiste en que aún queda mucho camino por recorrer.

Bordalás no quiso maquillar la realidad ni dejarse llevar por la clasificación. El técnico fue claro al valorar la situación del equipo: “No hemos hecho absolutamente nada”, repitió en varias ocasiones, dejando claro que la permanencia todavía no está cerrada.

El entrenador apeló a su experiencia para justificar su prudencia. Considera que, a falta de nueve jornadas, cualquier exceso de confianza puede resultar fatal en una competición tan exigente como LaLiga.

Un rival que exige la mejor versión

El próximo obstáculo no será sencillo. El Athletic visita el Coliseum en un momento sólido y con la etiqueta de rival de máxima exigencia. Bordalás no dudó en calificarlo como “un grandísimo equipo” y recordó su peso histórico en el fútbol español.

Además, subrayó que el conjunto vasco competirá al máximo nivel, por lo que el Getafe deberá ofrecer su mejor versión si quiere sumar tres puntos que pueden ser decisivos.

El técnico también tuvo palabras de respeto hacia Ernesto Valverde, destacando su trayectoria y el impacto que ha tenido en el Athletic a lo largo de su carrera.

Satriano, una de las claves del crecimiento

Dentro del buen momento del equipo, uno de los nombres propios es el de Martín Satriano. El delantero uruguayo ha caído de pie en el conjunto azulón y se ha convertido en una pieza importante en este tramo de la temporada: “Es un jugador joven, con futuro y un jugador que nos está ayudando mucho”.

Su continuidad, que está prácticamente asegurada tras cumplirse las condiciones de su fichaje definitivo, es vista como una gran oportunidad para el técnico, que ve en su delantero “un gran futuro”.

Las bajas no sirven como excusa

El Getafe afrontará el partido con varias ausencias importantes, tanto por lesión como por sanción. El propio Bordalás no podrá estar en el banquillo, y tampoco estarán disponibles jugadores como Nyom, Abqar o Kiko Femenía. “Todavía no podemos contar con ninguno de ellos”, se lamentaba el entrenador.

A ellos se suman las bajas por lesión de futbolistas importantes como Borja Mayoral o Juanmi, lo que condiciona la planificación del encuentro.

Aun así, el técnico fue tajante: “Tenemos algunas bajas también por sanción, pero no es excusa para competir mañana a nuestro mejor nivel”. El equipo está obligado a competir al máximo nivel si quiere acercarse definitivamente al objetivo.

El mensaje es claro: queda lo más difícil

El Getafe ha dado un paso adelante en las últimas semanas, pero Bordalás insiste en que lo más complicado aún está por venir. La permanencia no se regala y cada punto puede marcar la diferencia.

En el Coliseum lo tienen claro: no hay margen para la relajación. Porque en este tramo final de temporada, cualquier error se paga caro y el objetivo todavía no está asegurado.