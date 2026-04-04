Real Sociedad - Levante en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 30 de LaLiga

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Real Sociedad y Levante UD se enfrentan en la jornada 30 de LaLiga, en un encuentro vital para el devenir final de ambos equipos. El conjunto ‘txuri-urdin’ ansía entrar en puestos europeos, mientras que los granotas se quedan sin margen para abandonar el descenso

Este encuentro dará comienzo a la jornada del sábado, donde se sucederán otros tres encuentros, donde el Atlético de Madrid - Barcelona, programado a las 21.00 horas, es el plato fuerte del día. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo

El conjunto ‘txuri-urdin’ de Pellegrino Matarazzo regresa del parón con el recuerdo de la derrota por 3-1 ante el Villarreal. Antes de ello, el equipo venció a Osasuna en casa, pero también salió derrota en su salida al Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En total, dos victorias, un empate y dos derrotas en los últimos cinco duelos

Por su parte, el equipo granota lleva una tendencia pareja, con también dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos. Eso sí, la última jornada de Liga les trae el buen recuerdo del triunfo por 4-2 ante el Real Oviedo

El partido de la jornada 30 de LaLiga entre Real Sociedad y Levante UD tendrá lugar en el Estadio Municipal de Anoeta, situado en San Sebastián. La remodelada casa ‘txuri-urdin’ cuenta con capacidad para 40.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Alejandro Muñiz, que contará con Carlos del Cerro desde el VAR

El conjunto ‘txuri-urdin’ llega en plena lucha por los puestos europeos. Con 38 puntos, la Real Sociedad se sitúa en séptima posición tras 10 victorias, 8 empates y 11 derrotas, a 7 puntos de la quinta plaza

En la penúltima plaza encontramos al equipo granota con 26 puntos. Tras 6 victorias, 8 empates y 15 derrotas, el Levante se encuentra a tres puntos de la salvación, marcada por el Elche

El técnico de la Real Sociedad habló de las bajas que acarrea su equipo, con nombres tan destacados como Guedes , Caleta-Car o Sucic

El entrenador del Levante tiene más suerte, y para este encuentro recupera a Carlos Álvarez , mientras que recibe a un Etta Eyong que ha vuelto a encontrarse con el gol

El defensa del Levante quiso tener unas palabras de fe para la afición granota, donde el equipo aún cree en la salvación y espera el empuje de los suyos hasta la última jornada

Dado de alta, el extremo japonés de la Real Sociedad podrías regresar esta tarde tras dos meses y medio en la enfermería, con una primera toma de contacto desde el banquillo

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 32, donde la Real Sociedad visita al Rayo Vallecano , y el Levante al Espanyol

Desde la llegada del técnico estadounidense a la Real Sociead, el equipo suma unos registros que le sitúan junto a los mejores

LaLiga vuelve tras el parón de Selecciones, donde tanto la Real Sociedad como el Levante han perdido a varias figuras claves que tenía compromisos internacionales

No se ha cumplido el priemr minuto y Oyarzabal saca un zurdazo desde la frontal que hace esforzarse al máximo al guardameta del Levante

Acorralan al Levante en su propio cambio y empiezan a sucederse los ataques. Otra vez Oyarzabal ha tenido una jugada de peligro, interceptada por Manu Sánchez

Otra vez el delantero español de moda. Jugada por banda izquierda y el disparo del '10', algo escorado, da en el palo derecho de Ryan

Otra vez Oyarzabal, esta vez por la línea de fondo, fue capaz de definir entre las piernas de Ryan, teniendo que aparecer el lateral granota para evitar el gol

El delantero español está en todos los ataques y ya ha tenido tres jugadas claras: una parada de Ryan, un remate al palo y la que ha salvado Toljan sobre la línea

Pase medido en profundidad de Oyarzabal para Sucic y el guardameta del Levante, muy atento, salió para evitar una jugada de mucho peligro

Lo estaban buscando y el premio llegó desde la esquina. Centro de Carlos Soler desde la esquina izquierda y Jon Martín aparece en el segundo palo para rematar a placer

Pide Luis Castro una falta de Oyarzabal sobre Ryan en la jugada del gol, y el técnico del Levante ve la cartulina amarilla

Se escapó Tundé por la banda izquierda y su pase de la muerte no encuentra destinatario por una mano prodigiosa de Remiro

Sacó la falta la Real Sociedad directamente al área, donde apareció otra vez el central. Esta vez su remate se marchó alto

Centro desde la izquierda de Tundé y el guardameta de la Real Sociedad sale para blocar el esférico

Centro de Barrene desde la derecha y el jugador granota falla en el despeje, dejándole el balón muerto a Guedes para que definiera. El intento del portugués se fue alto, pero la ocasión era de mucho peligro

Disparo de Guedes desde la frontal y se cruza De La para desviar a saque de esquina

Se acerca el descanso y los banquillos comienzan a pensar en la segunda mitad más que en el final de la primera

Mucho tiene que cambiar el Levante si no quiere irse de vacío de Anoeta, ante una Real Sociedad muy superior

Carrera al contragolpe de la Real Sociedad iniciado por Oyarzabal, pase al segundo palo para Guedes y el portugués, que se lo tomó con calma, impacta su definición contra Ryan

Ya sea con la posesión o esperando en campo propio, los de Matarazzo llevan el control del encuentro, mientras que la reacción del Levante no llega

Siguió la jugada del córner y le volvió a caer el esférico a Carlos Soler que, con un potente disparo desde la frontal, hizo volar a Ryan para evitar el segundo

Se internó en la frontal del área desde la derecha y sacó un disparo con su zurda que se marcha rozando el palo derecho de Ryan

Centro desde la derecha por parte de Víctor García y el central del Levante manda su intento por encima de la portería de Remiro

Sigue cómoda la Real Sociedad con el esférico, pero el conjunto granota tiene otra actitud tras los cambios, acercándose con peligro a la portería de Remiro

Los granotas ven el empate cada vez más cerca y presionan a una Real Sociedad que se ha visto sorprendida

Cabeceó Oyarzabal en el segundo palo y apareció el centrocampista para empujar a placer, pero no llegó al balón

Disparo potente del portugués desde la frontal y el palo escupe el intento. La falta de efectividad de la Real Sociedad es preocupante

La entrada de Iván Romero ha sido un punto de inflexión en los granotas, que ahora se ven superiores a su rival

Centro potente de Víctor García, sale el guardameta a cortar el envío, pero el rechace le queda muerto a Olasagasti, teniendo que tirar de sus pies para evitar la definición

Los busca de todas las formas posible el Levante que, poco a poco, encierra a su rival en el área

Contragolpe de libro del conjunto 'txuri-urdin'. Pase raso desde la derecha de Pablo Marín que apareció por línea de fondo, y Brais Méndez cierra el partido a placer

Centro desde la banda izquierda y por poco no llega el central para rematar a placer

¡Final del partido en Anoeta! La Real Sociedad, muy superior al Levante, no golea por la falta de efectividad de sus atacantes y la mala suerte con los palos. Muy tardía la reacción granota que se marcha de vacío y no aprovecha la derrota del Elche

LaLiga ya ha entrado en su recta final. Con tan solo nueve partidos para conocer la clasificación final, la jornada 30 nos trae varios encuentros que definirán gran parte del camino de los equipos hasta mayo. Uno de ellos es el Real Sociedad - Levante, marcado tanto por la lucha europea como la del descenso.

El Estadio Municipal de Anoeta recibe a dos equipos en dinámicas un tanto parejas, pero cuya diferencia de puntos resulta abismal a estas alturas de campeonato. El conjunto ‘txuri-urdin’ busca seguir vivo en la lucha por una plaza europea mientras piensa en la final de la Copa del Rey, ante un equipo granota que sigue creyendo en la permanencia, y cuyas aspiraciones pasan por días como hoy.

Así llega la Real Sociedad

Dirigida por Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad ha visto el resurgir de su proyecto tras la salida de Imanol Alguacil. Séptimos en la clasificación y finalistas de la Copa del Rey, las próximas semanas en San Sebastián quedan marcadas por el acceso a competiciones europeas.

El equipo llega tras una dolorosa derrota ante el Villarreal en La Cerámica justo antes del parón. Antes de ello, una solvente victoria frente a Osasuna en casa y otra derrota directa ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. De sus últimos cinco partidos en LaLiga, los donostiarras solo han ganado dos, añadiendo un empate y dos derrotas, números que invitan a pensar en una presencia en la Europa League gracias al título copero más que a la clasificación en Liga.

Con 38 puntos, están a dos y seis puntos de Celta y Betis, sexto y quinto clasificado respectivamente. Por debajo, tanto Getafe como Athletic esperan a la distancia mínima, mientras que, en el escalón de los dos puntos, se establecen Osasuna y Espanyol. Hasta siete equipos establecidos en siete puntos cuando restan 27 por disputar. La zona europea aún espera a sus candidatos finales.

Así llega el Levante

Si la zona noble de la clasificación está apretada, la zona baja, con el miedo que emana, lo está aún más. Tras la derrota del Elche ante el Rayo Vallecano, la salvación se sitúa actualmente en 29 puntos, tres más de los que dispone el conjunto granota, es decir, una victoria.

Con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos 5 encuentros en LaLiga, el equipo de Luis Castro maneja los mismos registros actuales que la Real Sociedad, algo de optimismo para un Levante que se ha acostumbrado a vivir con el agua al cuello.

Por debajo del club valenciano tan solo se encuentra el Real Oviedo, a cinco puntos de distancia, mientras que, abriendo el descenso, encontramos al Mallorca con una ventaja de dos. En esta zona de la clasificación, desde el Levante, con 26 puntos, al Sevilla, con 31, encontramos a cinco equipos en apenas cinco puntos. El descenso está más abierto que nunca, donde cualquier victoria puede cambiar el orden por completo.

Levante - Real Sociedad, jornada 17 de LaLiga

En el partido de ida, el Estadio Ciutat de València vio como su equipo rescataba un punto tras un penalti transformado por Dela en el descuento. Antes, Kubo había puesto por delante a la Real Sociedad en el añadido de la primera mitad.

En un encuentro dominado por el conjunto donostiarra, el Levante fue capaz de puntuar, en una jornada marcada por la transición en los banquillos, donde Álvaro del Moral e Ion Ansotegi hicieron las funciones de interinos para granotas y ‘txuri-urdines’ respectivamente.