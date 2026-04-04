Real Sociedad - Levante en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 30 de LaLiga
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Real Sociedad y Levante UD se enfrentan en la jornada 30 de LaLiga, en un encuentro vital para el devenir final de ambos equipos. El conjunto ‘txuri-urdin’ ansía entrar en puestos europeos, mientras que los granotas se quedan sin margen para abandonar el descenso
R. Sociedad
Levante
Minuto a minuto
Hasta aquí el directo de este magnífico Real Sociedad 2-0 Levante. Los donostiarras se apuntan a la lucha por la Champions, mientras que el Levante da un paso atrás en el camino de la salvación. Revive las mejores jugadas y los goles con la crónica del encuentro. ¡Buenas tardes y hasta la próxima!
¡Final del partido en Anoeta! La Real Sociedad, muy superior al Levante, no golea por la falta de efectividad de sus atacantes y la mala suerte con los palos. Muy tardía la reacción granota que se marcha de vacío y no aprovecha la derrota del Elche
¡Gol anulado a la Real Sociedad!
Oskarsson estaba cláramente adelantado, pero esta vez definió a la perfección
La ha tenido Elustondo
Centro desde la banda izquierda y por poco no llega el central para rematar a placer
El tiempo extra es de 4 minutos. Nos iremos hasta el 94'
Disparo de Iván Romero
El atacante del Levante lo intentó, pero el esférico salió desviado
Amarilla para Jon Martín
El central se perderá la próxima jornada por una falta que podía haber evitado en el mediocampo
Perdona Oskarsson
Se fue solo ante Ryan y la definición se marcha cerca del palo izquierdo de Ryan
Doble cambio en la Real Sociedad
Salen: Guedes y Oyarzabal
Entran: Oskarsson e Ibai Aguirre
¡Gooooooool de la Real Sociedad!
Contragolpe de libro del conjunto 'txuri-urdin'. Pase raso desde la derecha de Pablo Marín que apareció por línea de fondo, y Brais Méndez cierra el partido a placer
Último cambio del Levante
Sale: Víctor García
Entra: Abed
La Real Sociedad no sale de su campo
Los busca de todas las formas posible el Levante que, poco a poco, encierra a su rival en el área
¡La saca Remiro con los pies!
Centro potente de Víctor García, sale el guardameta a cortar el envío, pero el rechace le queda muerto a Olasagasti, teniendo que tirar de sus pies para evitar la definición
Lo sigue intentando el Levante
La entrada de Iván Romero ha sido un punto de inflexión en los granotas, que ahora se ven superiores a su rival
¡Al larguero Guedes!
Disparo potente del portugués desde la frontal y el palo escupe el intento. La falta de efectividad de la Real Sociedad es preocupante
¡La ha tenido Pablo Marín!
Cabeceó Oyarzabal en el segundo palo y apareció el centrocampista para empujar a placer, pero no llegó al balón
Presión intensa del Levante
Los granotas ven el empate cada vez más cerca y presionan a una Real Sociedad que se ha visto sorprendida
Salva Remiro el empate
Se envenenó el saque de esquina y el guardameta saca el puño desde la línea
Salva los muebles la Real Sociedad
Pase atrás muy peligroso de Espí y tiene que llegar Marín para despejar a córner
Cambio en la Real Sociedad
Sale: Caleta-Car
Entra: Elustondo
Otro lesionado en la Real Sociedad
Caleta-Car no puede más y cae al césped
¡Pide penalti el Levante!
Estaba solo Carlos Espí para rematar y Sergio Gómez llega por detrás para evitar el disparo
Mejorías en el Levante
Sigue cómoda la Real Sociedad con el esférico, pero el conjunto granota tiene otra actitud tras los cambios, acercándose con peligro a la portería de Remiro
Remate de Matturro
Centro desde la derecha por parte de Víctor García y el central del Levante manda su intento por encima de la portería de Remiro
Doble cambio en la Real Sociedad
Salen: Barrene y Sucic
Entran: Brais Méndez y Pablo Marín
Pide las asistencias Barrene
Parece que se ha hecho daño en el disparo y cae al suelo sujentándose la pierna izquierda
Gran intento de Barrene
Se internó en la frontal del área desde la derecha y sacó un disparo con su zurda que se marcha rozando el palo derecho de Ryan
Doble cambio en el Levante
Salen: Oriol Rey y Tundé
Entran: Iván Romero y Raghouber
¡Al larguero Sucic!
Disparo lejano del centrocampista 'txuri-urdin' que impacta directo contra la madera. Está perdonando demasiado la Real Sociedad
Amarilla para Carlos Espí
Derribó a Turrientes en el círculo central y ve la cartulina
¡Paradón de Ryan!
Siguió la jugada del córner y le volvió a caer el esférico a Carlos Soler que, con un potente disparo desde la frontal, hizo volar a Ryan para evitar el segundo
Saca Ryan un gol olímpico
Centro muy cerrado de Carlos Soler desde la esquina izquierda y el guardameta saca una mano providencial
Muy cómoda la Real Sociedad
Ya sea con la posesión o esperando en campo propio, los de Matarazzo llevan el control del encuentro, mientras que la reacción del Levante no llega
¡Salva Ryan!
Carrera al contragolpe de la Real Sociedad iniciado por Oyarzabal, pase al segundo palo para Guedes y el portugués, que se lo tomó con calma, impacta su definición contra Ryan
Despeja Remiro
Balón en profundidad del Levante y el guardameta, que estaba adelantado, despeja con los pies
Un reflejo de la primera mitad
Sigue controlando el partido la Real Sociedad, que consigue un saque de esquina
¡Comienza la segunda parte! La Real Sociedad quiere sentenciar el partido ante un Levante que buscará una reacción inmediata
Hay cambios en el Levante
Salen: Losada y Matía Moreno
Entran: Pablo Martínez y Matturro
Regresan los jugadores al terreno de juego
Mucho tiene que cambiar el Levante si no quiere irse de vacío de Anoeta, ante una Real Sociedad muy superior
La celebración de Jon Martín en su primer gol en LaLiga
¡Final de la primera mitad en Anoeta! Oyarzabal lidera a una Real Sociedad que ha pasado por encima del Levante, pero que tan solo ha podido convertir el tanto de Jon Martín
Falta en ataque del Levante
Era peligrosa la jugada tras un centro lateral, pero Carlos Espí empujó a su marca
El tiempo extra es de 1 minuto. Nos iremos al 46'
Minutos de gestión en ambos equipos
Se acerca el descanso y los banquillos comienzan a pensar en la segunda mitad más que en el final de la primera
El Levante salva el segundo
Disparo de Guedes desde la frontal y se cruza De La para desviar a saque de esquina
Regalo de Víctor García
Centro de Barrene desde la derecha y el jugador granota falla en el despeje, dejándole el balón muerto a Guedes para que definiera. El intento del portugués se fue alto, pero la ocasión era de mucho peligro
Atrapa Remiro
Centro desde la izquierda de Tundé y el guardameta de la Real Sociedad sale para blocar el esférico
Ocasión para Jon Martín
Sacó la falta la Real Sociedad directamente al área, donde apareció otra vez el central. Esta vez su remate se marchó alto
Pedían tarjeta para Víctor García
Se iba Guedes directo al área rival y fue derribado cuando abandonaba el círculo central
El paradón de Ryan en el primer minuto
Remiro, providencial
Se escapó Tundé por la banda izquierda y su pase de la muerte no encuentra destinatario por una mano prodigiosa de Remiro
Protestas en el banquillo del Levante
Pide Luis Castro una falta de Oyarzabal sobre Ryan en la jugada del gol, y el técnico del Levante ve la cartulina amarilla
¡Goooooooool de la Real Sociedad!
Lo estaban buscando y el premio llegó desde la esquina. Centro de Carlos Soler desde la esquina izquierda y Jon Martín aparece en el segundo palo para rematar a placer
La Real sigue a lo suyo
Buscan sin cesar la portería rival los de Pellegrino Matarazzo, que quieren aprovechar una débil defensa granota
Ryan corta un mano a mano
Pase medido en profundidad de Oyarzabal para Sucic y el guardameta del Levante, muy atento, salió para evitar una jugada de mucho peligro
Oyarzabal, la sensación de Donosti
El delantero español está en todos los ataques y ya ha tenido tres jugadas claras: una parada de Ryan, un remate al palo y la que ha salvado Toljan sobre la línea
¡Toljan salva el gol de la Real Sociedad!
Otra vez Oyarzabal, esta vez por la línea de fondo, fue capaz de definir entre las piernas de Ryan, teniendo que aparecer el lateral granota para evitar el gol
Ocasión para Guedes
Remate desde la frontal del portugués que sale rozando el palo derecho de Ryan
Amarilla para Matías Moreno
Dura entrada sobre Aramburu que se ha podido jugar la expulsión. Se calienta el encuentro
Reparto de amarillas
Empujones entre Manu Sánchez y Barrene que acaba con los dos jugadores amonestados
Busca el balón el Levante
Luis Castro ve como sufre su equipo esperando en un bloque bajo y empieza a defenderse con la posesión
¡Al palo Oyarzabal!
Otra vez el delantero español de moda. Jugada por banda izquierda y el disparo del '10', algo escorado, da en el palo derecho de Ryan
Guion claro de partido
La Real Sociedad obtiene la posesión del esférico mientras que el Levante decide esperar en campo rival para forzar los contragolpes
Atrapa Remiro
Remate de Matías Moreno tras un balón parado frontal, y el guardameta de la Real bloca sin probelmas
Se recompone el Levante
Sale de su campo y, a través de pequeñas faltas rivales, van ganando terreno en campo de la Real
Aprieta la Real Sociedad
Acorralan al Levante en su propio cambio y empiezan a sucederse los ataques. Otra vez Oyarzabal ha tenido una jugada de peligro, interceptada por Manu Sánchez
Paradón de Ryan
No se ha cumplido el priemr minuto y Oyarzabal saca un zurdazo desde la frontal que hace esforzarse al máximo al guardameta del Levante
¡Rueda el balón en Anoeta! Comienza el duelo entre Real Sociedad y Levante UD en la jornada 30 de LaLiga
¡Suena el himno de la Real Sociedad!
Salen al campo los 22 protagonistas junto al equipo arbitral
¡Preparados en el túnel de vestuarios!
¡Regresan los jugadores a vestuarios!
Se acabó el calentamiento, es el momento de las últimas charlas antes del partido
Carlos Espí, MVP de marzo
El delantero del Levante suma 6 goles en los últimos 4 encuentros
¡Repasamos los onces iniciales!
Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes
Levante: Ryan; Moreno, De la Fuente, Toljan, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Tundé, Carlos Espí, Víctor García
¡Calientan los protagonistas!
La Real mira al pasado
Algunos recuerdos de enfrentamientos entre la Real Sociedad y el Levante
El regreso tras un parón
LaLiga vuelve tras el parón de Selecciones, donde tanto la Real Sociedad como el Levante han perdido a varias figuras claves que tenía compromisos internacionales
Un Matarazzo de leyenda
Desde la llegada del técnico estadounidense a la Real Sociead, el equipo suma unos registros que le sitúan junto a los mejores
La Real ya está en Anoeta
Los horarios de la jornada 32
LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 32, donde la Real Sociedad visita al Rayo Vallecano, y el Levante al Espanyol
Posibles minutos para Kubo
Dado de alta, el extremo japonés de la Real Sociedad podrías regresar esta tarde tras dos meses y medio en la enfermería, con una primera toma de contacto desde el banquillo
¡El once del Levante!
Luis Castro sale en Anoeta con: Ryan; Moreno, De la Fuente, Toljan, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Tundé, Carlos Espí, Víctor García
¡Tenemos el once de la Real Sociedad!
Pellegrino Matarazzo sale con: Álex Remiro; Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes
Matías Moreno manda un mensaje a la afición
El defensa del Levante quiso tener unas palabras de fe para la afición granota, donde el equipo aún cree en la salvación y espera el empuje de los suyos hasta la última jornada
Luis Castro en la previa
El entrenador del Levante tiene más suerte, y para este encuentro recupera a Carlos Álvarez, mientras que recibe a un Etta Eyong que ha vuelto a encontrarse con el gol
Matarazzo en la previa
El técnico de la Real Sociedad habló de las bajas que acarrea su equipo, con nombres tan destacados como Guedes, Caleta-Car o Sucic
El Levante, 19º
En la penúltima plaza encontramos al equipo granota con 26 puntos. Tras 6 victorias, 8 empates y 15 derrotas, el Levante se encuentra a tres puntos de la salvación, marcada por el Elche
La Real Sociedad, 7ª
El conjunto ‘txuri-urdin’ llega en plena lucha por los puestos europeos. Con 38 puntos, la Real Sociedad se sitúa en séptima posición tras 10 victorias, 8 empates y 11 derrotas, a 7 puntos de la quinta plaza
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir el encuentro será Alejandro Muñiz, que contará con Carlos del Cerro desde el VAR
El estadio de esta tarde
El partido de la jornada 30 de LaLiga entre Real Sociedad y Levante UD tendrá lugar en el Estadio Municipal de Anoeta, situado en San Sebastián. La remodelada casa ‘txuri-urdin’ cuenta con capacidad para 40.000 espectadores
Así llega el Levante
Por su parte, el equipo granota lleva una tendencia pareja, con también dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos. Eso sí, la última jornada de Liga les trae el buen recuerdo del triunfo por 4-2 ante el Real Oviedo
Así llega la Real Sociedad
El conjunto ‘txuri-urdin’ de Pellegrino Matarazzo regresa del parón con el recuerdo de la derrota por 3-1 ante el Villarreal. Antes de ello, el equipo venció a Osasuna en casa, pero también salió derrota en su salida al Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En total, dos victorias, un empate y dos derrotas en los últimos cinco duelos
El resto de partidos
Este encuentro dará comienzo a la jornada del sábado, donde se sucederán otros tres encuentros, donde el Atlético de Madrid - Barcelona, programado a las 21.00 horas, es el plato fuerte del día. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo partido de LaLiga! A partir de las 14.00 horas, Real Sociedad y Levante UD se enfrentan en el Estadio de Anoeta como parte de la jornada 30 del campeonato nacional de Primera división
LaLiga ya ha entrado en su recta final. Con tan solo nueve partidos para conocer la clasificación final, la jornada 30 nos trae varios encuentros que definirán gran parte del camino de los equipos hasta mayo. Uno de ellos es el Real Sociedad - Levante, marcado tanto por la lucha europea como la del descenso.
El Estadio Municipal de Anoeta recibe a dos equipos en dinámicas un tanto parejas, pero cuya diferencia de puntos resulta abismal a estas alturas de campeonato. El conjunto ‘txuri-urdin’ busca seguir vivo en la lucha por una plaza europea mientras piensa en la final de la Copa del Rey, ante un equipo granota que sigue creyendo en la permanencia, y cuyas aspiraciones pasan por días como hoy.
Así llega la Real Sociedad
Dirigida por Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad ha visto el resurgir de su proyecto tras la salida de Imanol Alguacil. Séptimos en la clasificación y finalistas de la Copa del Rey, las próximas semanas en San Sebastián quedan marcadas por el acceso a competiciones europeas.
El equipo llega tras una dolorosa derrota ante el Villarreal en La Cerámica justo antes del parón. Antes de ello, una solvente victoria frente a Osasuna en casa y otra derrota directa ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. De sus últimos cinco partidos en LaLiga, los donostiarras solo han ganado dos, añadiendo un empate y dos derrotas, números que invitan a pensar en una presencia en la Europa League gracias al título copero más que a la clasificación en Liga.
Con 38 puntos, están a dos y seis puntos de Celta y Betis, sexto y quinto clasificado respectivamente. Por debajo, tanto Getafe como Athletic esperan a la distancia mínima, mientras que, en el escalón de los dos puntos, se establecen Osasuna y Espanyol. Hasta siete equipos establecidos en siete puntos cuando restan 27 por disputar. La zona europea aún espera a sus candidatos finales.
Así llega el Levante
Si la zona noble de la clasificación está apretada, la zona baja, con el miedo que emana, lo está aún más. Tras la derrota del Elche ante el Rayo Vallecano, la salvación se sitúa actualmente en 29 puntos, tres más de los que dispone el conjunto granota, es decir, una victoria.
Con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos 5 encuentros en LaLiga, el equipo de Luis Castro maneja los mismos registros actuales que la Real Sociedad, algo de optimismo para un Levante que se ha acostumbrado a vivir con el agua al cuello.
Por debajo del club valenciano tan solo se encuentra el Real Oviedo, a cinco puntos de distancia, mientras que, abriendo el descenso, encontramos al Mallorca con una ventaja de dos. En esta zona de la clasificación, desde el Levante, con 26 puntos, al Sevilla, con 31, encontramos a cinco equipos en apenas cinco puntos. El descenso está más abierto que nunca, donde cualquier victoria puede cambiar el orden por completo.
Levante - Real Sociedad, jornada 17 de LaLiga
En el partido de ida, el Estadio Ciutat de València vio como su equipo rescataba un punto tras un penalti transformado por Dela en el descuento. Antes, Kubo había puesto por delante a la Real Sociedad en el añadido de la primera mitad.
En un encuentro dominado por el conjunto donostiarra, el Levante fue capaz de puntuar, en una jornada marcada por la transición en los banquillos, donde Álvaro del Moral e Ion Ansotegi hicieron las funciones de interinos para granotas y ‘txuri-urdines’ respectivamente.