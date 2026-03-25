Matías Moreno lanza un mensaje de fe la afición del Levante: "Nos vamos a salvar"

Matías Moreno ha asegurado que el Levante UD no tiene dudas sobre su permanencia en Primera división y ha defendido que el equipo debe centrarse en sí mismo en la recta final de LaLiga. A tres puntos de la salvación, restan nueve jornadas para lograr el objetivo

El Levante afronta el final de la temporada con una mezcla de urgencia y convicción. La clasificación aprieta, pero dentro del vestuario el mensaje es claro: el equipo cree en la permanencia. Así lo ha trasladado Matías Moreno, uno de los referentes defensivos, en un momento en el que cada jornada empieza a tener un peso definitivo.

El conjunto valenciano se encuentra a solo tres puntos de salir de los puestos de descenso, con nueve jornadas por delante, y llega tras una victoria ante el Real Oviedo que ha servido para reforzar la moral después de varios golpes duros en partidos anteriores.

Moreno descarta las dudas y apunta directamente a la permanencia

El defensa argentino fue tajante al analizar la situación del equipo. “Nunca nos hacemos esa pregunta, no tenemos dudas. Si tenemos dudas nosotros, sería lo peor”, explicó, dejando claro que el vestuario no contempla otro escenario que no sea la salvación.

Moreno insistió en que el equipo debe centrarse únicamente en su rendimiento y evitar hacer cálculos con la clasificación. “No me gusta ver la tabla. Si nosotros hacemos lo mejor no dependemos de nadie más”, afirmó.

Los empates en el descuento, un golpe que cambió al equipo

La temporada del Levante ha estado marcada por varios partidos en los que los puntos se escaparon en los últimos minutos. Especialmente dolorosos fueron los empates ante Girona y Rayo Vallecano, encuentros en los que el equipo había hecho méritos suficientes para ganar.

“Después de esos partidos estábamos todos muertos, como si hubiéramos perdido cinco a cero”, reconoció Moreno, reflejando el impacto emocional que tuvieron esos resultados en el vestuario.

Sin embargo, el equipo ha sabido reaccionar. La victoria ante el Oviedo en la última jornada ha servido como punto de inflexión tras una serie de encuentros en los que el Levante mostró una mejoría en el juego pese a no obtener resultados.

Un cambio de mentalidad para afrontar las finales

Más allá de los resultados, el central destacó la transformación interna que ha vivido el equipo en las últimas semanas. “Hubo un cambio de actitud y de mentalidad que se notó tanto dentro como fuera”, explicó.

Ese cambio es el que sostiene ahora la confianza del grupo. El Levante ha pasado de verse golpeado por los resultados a competir con mayor seguridad, algo que consideran clave para afrontar lo que resta de temporada.

Carlos Espí, clave en la reacción ofensiva del Levante

Uno de los factores que ha impulsado al equipo en las últimas jornadas ha sido el rendimiento de Carlos Espí. El delantero atraviesa un gran momento de forma, con seis goles en los últimos cuatro partidos, una cifra que ha tenido un impacto directo en los resultados.

Moreno no dudó en destacar su importancia: “Espí es un animal. Físicamente es una montaña y es muy difícil de parar”, señaló, poniendo en valor su capacidad para imponerse en los duelos y generar ventajas en ataque.

La aportación ofensiva del delantero se ha convertido en uno de los pilares sobre los que el Levante intenta construir su reacción en la clasificación, situándolo en el centro de las miradas de muchos clubes.

Moreno mejora su rendimiento tras un inicio marcado por las lesiones

En lo personal, el central también ha vivido una temporada irregular, marcada por problemas físicos en la primera parte del curso. Sin embargo, en las últimas semanas ha logrado recuperar sensaciones.

Moreno explicó que ha introducido cambios en su preparación y en su vida diaria que le han permitido mejorar su rendimiento en los partidos. “Hice cambios personales y ahora puedo terminar mejor los encuentros con más energía”, aseguró.

El Levante encara el tramo final con margen y confianza

Con nueve jornadas por disputarse y a solo tres puntos de la salvación, el Levante encara la recta final con todo por decidir. El margen es reducido, pero el vestuario insiste en que depende de ellos mismos cambiar la situación.

El parón internacional aparece como una oportunidad para ajustar detalles antes de afrontar partidos exigentes, con el objetivo de mantener la línea mostrada en la última jornada, la siguiente prueba será ante la Real Sociedad en Anoeta.