La supercomputadora de LaLiga marca el descenso en 39 puntos: Oviedo, Levante, Elche, Mallorca, Sevilla, Alavés y Rayo Vallecano

Tras el cambio en el banquillo, el Sevilla FC alcanzaría 40 puntos según la IA, sumando nueve de los 27 puntos posibles para certificar su permanencia. El Mallorca se acabaría salvando, siendo el Elche el que acompañaría a Segunda a Levante y Oviedo

La derrota cosechada contra el Valencia CF en el pasado fin de semana y la imagen dejada por los de Matías Almeyda dejó muy tocado al Sevilla FC, cuya dirigencia ha aprovechado el parón de selecciones para tratar de reconducir la situación y tocar la tecla más habitual en el fútbol: cambiar de entrenador.

Alcanzado un acuerdo con el argentino Matías Almeyda para su destitución, Luis García Plaza será a falta de oficialidad quien se haga cargo de las riendas sevillistas en estas nueve jornadas que restan por disputarse en Primera división, siendo claro su objetivo: conseguir la permanencia.

Situados en decimoquinta posición con 31 puntos en su casillero particular, los de Nervión se encuentran tan sólo a tres puntos de distancia de los puestos de descenso, marcados por un Mallorca que presenta 28 unidades, siendo Levante (26) y Oviedo (21) los otros dos clubes en la quema.

Una lucha enfurecida por la salvación en la que también se encuentran envueltos Rayo Vallecano (14º con 32 puntos) y Alavés (16º), empatado a puntos con el Sevilla FC, y el Elche, que 17º con 29 puntos.

La salvación, según el Superordenador de LaLiga: 39 puntos

Según el Superordenador de LaLiga en Primera división, basado en la Inteligencia Artificial de Stats Zone, la salvación estará en 39 puntos este curso, siendo Oviedo, Levante y Elche los que se queden finalmente por debajo de esta criba y siendo el Mallorca, ahora en puestos de descenso, quien finalmente se salve con una proyección de 39.05 puntos.

Las cuentas del Sevilla FC para salvarse: sumar 9 puntos de 27 posibles

Según la Inteligencia Artificial de la Supercomputadora de LaLiga, el Sevilla FC acabaría manteniendo la categoría un año más por los pelos. Es decir, justo igual que el curso pasado: por un punto de diferencia. Y es que los del Sánchez-Pizjuán, ya con García Plaza, alcanzarían los 40 puntos. Para ello, tendría que sumar nueve puntos de los 27 en juego.

Viendo el calendario de final de temporada del Sevilla FC, los blanquirrojos verán como cita clave la de la próxima jornada ante el Oviedo, así como en la jornada 33, cuando tengan que verse las caras contra el Levante UD, otro rival directo en puestos de descenso. Dos auténticas finales por la salvación en las que habrá en juego más de seis puntos en total.

Los otros tres puntos que necesita, el Sevilla FC tendría que sumarlo en un temible calendario ante rivales de entidad como Atlético, Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid o un Celta de Vigo que en la última jornada podría estar jugándose la Champions, incluso, con el Betis, aportándole a la cita un extra de morbo en la ciudad de Sevilla.

El Debate de ESTADIO Deportivo: ¿Salvará el Sevilla FC la categoría? El partido contra el Oviedo, la clave

Sobre esto debatimos en ESTADIO Deportivo en el vídeo que encabeza esta noticia, donde Óscar Murillo y un servidor, Alejandro Sáez, coincidimos en la importancia del partido contra el Oviedo del próximo Domingo de Resurrección.

Sin embargo, diferentes opiniones tienen cada uno a la hora de decantarse por el futuro de los sevillistas. Mientras que Murillo considera que no salvará la categoría si pincha en Oviedo, un servidor opina que los de Nervión no pasarán apuros en este tramo final, sumando los nueve de 27 posibles que necesita. Eso sí, está obligado a sumar de tres ante sus dos rivales directos a los que se enfrente: Oviedo y Levante.